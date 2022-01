Koppel uit Oostkerke looft 1.000 euro uit voor wie tip heeft over aanrijder van hun hond Luna

Nicolas Debaenst en zijn vriendin Camille uit Oostkerke (Diksmuide) zijn zwaar aangeslagen én boos. Hun acht maanden oude hond Luna, een American Bully, werd donderdagochtend op straat doodgereden nadat het dier ontsnapte. “De aanrijder moet Luna aan de kant hebben gelegd en is gewoon doodgereden”, zegt Nicolas kwaad. Ze loven 1.000 euro uit om de aanrijder te vinden.

De 23-jarige Nicolas en Camille wonen samen in een woning op het plein van Oostkerke toen ze donderdagochtend rond 8 uur opmerkten hoe de poort van de omheining open stond. Hun twee honden waren spoorloos. Het gaat om de 8 maanden oude American Bully Luna en een twee jaar oude Franse Bulldog, Ramos genaamd.

“We weten niet hoe het kon dat ze ontsnapten”, zegt Nicolas. “Door een windstoot of doordat ze tegen de poort sprongen en zo de klink raakten? Geen idee, maar we begonnen meteen te zoeken.”

Ramos gevonden, Luna doodgereden

Het koppel was al anderhalf uur op zoek toen ze plots telefoon kregen van de politie. “Die meldden dat Ramos gevangen was en was ondergebracht bij restaurant De Lettenburg hier in Oostkerke”, zegt Nicolas.

“Van Luna was nog geen spoor. We zijn Ramos gaan halen en hij was helemaal in shock. Hij was aan het trillen en was helemaal zichzelf niet. We vreesden toen al dat er iets was gebeurd. Bij onze thuiskomst met Ramos kwam een buurman ons vertellen dat hij op zijn fiets Luna ’s ochtends had zien liggen aan de kant van de weg, aan de bocht van de Pervijzestraat aan restaurant Scheeweghe.”

“Dat is een goeie kilometer van ons huis maar ook een kilometer van het restaurant waar Ramos gevonden werd. Luna was op straat doodgereden door iemand haar wellicht aan de kant legde of zelfs gewoon doorreed. Stadsdiensten hadden haar al opgehaald. Toen we Luna zelf ophaalden bij hen was ze nog helemaal warm. Ze bloedde enkel uit de mond. We vrezen dat Ramos heeft gezien hoe Luna werd doodgereden.”

Beloning van 1.000 euro

Nicolas en Camille brachten Luna naar het crematorium. “Daar vermoedden ze dat de Luna nog een kans had gehad als iemand meteen om hulp had gebeld in plaats van ze achter te laten. Dat maakt ons zo kwaad. Wij hadden Luna nog maar drie maanden. Ze had wat medische problemen maar we betaalden met plezier voor de dierenarts en om haar af te richten. Nu is ze ons ontnomen. Het voelt als een deel van ons gezin dat weg is.”

“We loven een beloning van 1.000 euro uit wie ons de aanrijder kan aanwijzen. We hopen vooral dat die ons verhaal leest en zelf ons verdriet ziet. Dan kunnen we er hopelijk als volwassenen uit raken zonder dat we klacht moeten indienen bij de politie.”

(JH)