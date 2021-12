Koppel sterft met amper twee dagen verschil

Albert Dumoulin stierf op donderdag 9 december op 93-jarige leeftijd, twee dagen later overleed ook zijn 88-jarige echtgenote Rachelle Debergh. Donderdag werd er samen afscheid genomen van het koppel in de kerk van Madonna in Langemark-Poelkapelle.

Albert Dumoulin werd op 12 februari 1928 in het Franse Saint-Fargeau geboren en overleed op donderdag 9 december in het Langemarkse woonzorgcentrum De Boomgaard. Twee dagen later, op zaterdag 11 december, overleed ook zijn echtgenote Rachelle Debergh. Zij werd op 5 september 1933 in Langemark geboren. Samen verbleven ze sinds half oktober in een serviceflat in De Boomgaard. Vroeger woonden ze in de Gistelhofstraat in Madonna. Norbert en Odette Dumoulin-Demey en Danny en Dominique Dumoulin-Pollet zijn hun kinderen. Zij waren de grootouders van Tom en Nathalie D’Huvettere-Dumoulin, Nicolas en Sara Fosse-Dumoulin en van Nick en Céline Dumoulin-Delva en de overgrootouders van Robbert en Niene, Michelle en Gilles en Amarillys. Albert begon zijn beroepsloopbaan als seizoenarbeider om later, tot zijn pensioen, als bouwvakker aan de slag te gaan bij de firma Verkinderen. Hij was een verwoed wielerliefhebber. In de beginjaren was Rachelle seizoenarbeidster en later werd ze huisvrouw. Zij legde graag een kaartje en beiden genoten samen van reizen. Op donderdag 16 december werd in intieme kring afscheid genomen van Albert en Rachelle in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in de Madonna. Na de dienst volgde de begrafenis in de familiegrafkelder op de gemeentelijke begraafplaats in Madonna. (RB/Rouwcentrum Hessel)