Koppel met mindervalide zoon die alles verloor tijdens zware brand, krijgt steun uit onverwachte hoek: “Dit waren drie zware maanden”

Yannick Bousson (61), zijn vrouw Marleen (60) en hun zoon Jannes, die zeven jaar geleden een ernstig hersenletsel opliep tijdens een verkeersongeval, verloren in juni 2022 hun hele hebben en houden door een brand. Voetbalclub KSV Jabbeke overhandigde hen zondag een cheque van ruim 2.000 euro, de opbrengst van een benefietfuif.

Yannick en Marleen werden in hun leven niet gespaard van onheil. Zeven jaar geleden, op 15 maart 2016, merkte hun zoon Jannes (31) wegenwerken op de terugweg van zijn werk naar huis te laat op. Met een snelheid van amper 50 kilometer per uur, rijdt hij in Sint-Michiels in op een graafmachine. Jannes belandde in een coma en werd pas na zes maanden terug wakker. Jannes liep een ernstig hersenletsel op en is sindsdien grotendeels aan een rolstoel gekluisterd. Het ongeval van Jannes zette het leven van Yannick en Marleen op zijn kop.

Reisbuddy voor Jannes

“We hebben ons hele huis aangepast aan Jannes om het hem comfortabel te maken”, vertelt Yannick. “Jannes komt van heel ver, maar doet dat, ondanks alles, goed.” Vorig jaar zocht het koppel nog een reisbuddy om met hen en Jannes mee te reizen. Ze deden daarvoor een oproep in onze krant.

Begin dit jaar sloeg het noodlot echter opnieuw toe voor het gezin. Een uitslaande brand verwoestte hun huis in de Kerkebeekstraat in Varsenare, deelgemeente van Jabbeke. Het gezin was alles kwijt. “We hadden zelfs geen tandenborstel meer”, vervolgt Yannick. “We waren op het moment van de brand niet thuis, maar misschien waren we beter wel thuis geweest, dan hadden we misschien nog kunnen ingrijpen of sneller de brandweer kunnen bellen.” Het vuur ontstond in de kamer van Jannes.

Verbouwingen starten

Het koppel ging de eerste weken na de brand naar eigen zeggen door een hel. “En het is nog steeds niet gemakkelijk”, zegt Marleen. “We wonen voorlopig op een appartement tot we terug kunnen naar ons huis. Deze week starten eindelijk de verbouwingen. We hopen natuurlijk zo snel mogelijk terug te kunnen. We wonen dan wel op een gelijkvloers appartement, maar gemakkelijk is dat niet voor Jannes. Ons huis was volledig aangepast aan zijn normen, dit appartement niet. Bovendien was Jannes erg gehecht aan zijn poezen, waarvan er eentje in de brand is gebleven.”

Benefietfuif

Zondag werd het koppel verwacht bij voetbalclub KSV Jabbeke. “We hebben in maart een benefietfuif georganiseerd”, zegt voorzitter Chris Bourgois. “De opbrengst daarvan ging integraal naar Yannick en Marleen. In totaal konden we zo 2.004 euro bijeen sprokkelen.”

“We zijn ongelooflijk dankbaar aan iedereen die ons heeft gesteund”, zegt Yannick. “Die steun kwam soms uit onverwachte hoek. Het is mooi om te zien hoe we omringd worden met zo veel liefde en dat is niet iedereen gegeven. Dankzij die steun is het voor ons iets gemakkelijker geweest. Het is leuk om te weten dat je er niet alleen voor staat. We hebben drie zware maanden achter de rug en we verlangen ongelooflijk hard naar ons huis. Het is en blijft onze thuis, maar het zal nog lang duren eer we dit een plaats zullen kunnen geven.”