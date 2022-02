Koppel met één dag verschil overleden

In een woonzorgcentrum in Koksijde overleden Lieven Bekaert (82) en zijn echtgenote Monique Van Ceunebroeck (81) met amper één dag verschil. Het koppel woonde destijds in Kortrijk. Lieven was bedlegerig en Monique leed aan een zware vorm van dementie, maar toch kwam hun overlijden onverwacht.

Net voor hun zestigste huwelijksverjaardag zijn ze gestorven. Lieven Bekaert groeide op in een kroostrijk gezin van twaalf kinderen, zes broers en zes zussen. Vijf van hen zijn al overleden. Monique heeft twee zussen en een broer die allemaal nog leven. Ze werd geboren in Epernay (Frankrijk).

Koksijde

Lieven en Monique huwden op 17 februari 1962. Lieven werkte als elektricien en Monique was jarenlang kassierster in het grootwarenhuis Delhaize in de Loofstraat in Kortrijk. Na hun pensioen verhuisde het koppel naar Koksijde. Zowat twee jaar geleden gingen ze in het rusthuis wonen.

Lieven en Monique hadden twee kinderen Bruno en Kathleen. Er zijn daarnaast drie kleinkinderen Arthur, Louise en Bram. De uitvaart vond plaats in intieme kring.

(EDB)