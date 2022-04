Kopje Zwam geeft tweede leven aan koffiegruis van Stad Brugge

Bij Stad Brugge komt er jaarlijks heel veel koffiegruis in de vuilbak terecht, maar dankzij de Brugse firma Kopje Zwam zal dat straks heel wat minder het geval zijn.

Kopje Zwam kweekt onder andere oesterzwammen, en dit op een substraat van koffiegruis en koffieschillen. Deze maand start Stad Brugge in het Stadhuis een proefproject op met Kopje Zwam. Medewerkers van Kopje Zwam zullen tonen hoe het koffiegruis op de juiste manier kan verzameld worden in aangeleverde recipiënten, zodat het koffiegruis van voldoende kwaliteit blijft om er onder andere oesterzwammen op te kweken.

“We starten voor dit project met het koffiegruis uit het Stadhuis en later volgt het Huis van de Bruggeling. Binnen onze organisatie hebben we in totaal elf grote koffieautomaten verspreid over zeven locaties, waarvan vijf in het Huis van de Bruggeling. Daarnaast zijn er ook nog de vele Senseo- en gewone koffieapparaten. We kunnen dus als Stad Brugge een grote bijdrage leveren aan dit mooie circulaire project”, zegt schepen van Personeel Pieter Marechal.

“Dit is een mooi voorbeeld van circulaire economie. Afval wordt omgezet in nieuwe grondstoffen. Het past ook perfect in de duurzame voedselstrategie (Bruggesmaakt) van Stad Brugge. Brugge is een eetbare stad, met aandacht voor lokale (biologische) productie waar niets verloren gaat”, vult schepen van Klimaat, Energie en Milieubeleid Minou Esquenet aan.

Sociale partners

“Vijf jaar geleden waren we ongekend en onbemind, nu zijn we gekend en bemind, ook bij het Brugs stadsbestuur, en we zijn blij die samenwerking met Stad Brugge te kunnen omarmen”, zegt Bart Vanderveken, de bezieler van Kopje Zwam. “Ondertussen halen we koffiegruis op in een dertiental horecazaken in de Brugse binnenstad. Voor de ophaling werken we samen met welzijnsvereniging Ons Huis, Oranje vzw en Viro vzw. Door corona hebben we wel twee jaar achterstand opgelopen. Ervóór haalden we wekelijks meer dan 900 kg op, nu maximaal tussen 150 kg en 250 kg.”

Naast oesterzwammen kweekt Kopje Zwam ook shiitake op een substraat van bierbostel en koffieschillen. Na de oogst wordt het doorschimmelde substraat gecomposteerd, waarna er op de verkregen compost microgroenten gekweekt worden.

Kopje Zwam verkoopt zijn producten aan de horeca. “Daarnaast staan we op de markt in Oostende en deze zomer staan we ook op het Cactusfestival met onze unieke burgers op basis van oesterzwammen”, geeft Vanderveken nog mee. (CGRA)