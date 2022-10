Kopje troost in de Magdalenakerk in Brugge

Koffie staat centraal in de expo ‘Koffiestories’. Op vijf plekken in Brugge kan men de modules van deze boeiende tentoonstelling bezoeken over de geschiedenis van de populaire drank. En er valt ook heel wat te beleven, nog tot 6 november.

Komend weekend staat in de Magdalenakerk alles in het teken van koffie en connectiviteit, koffie als troostbrenger en verbinder. Op zondag 23 oktober kan men er genieten van de theatervoorstelling van Ine Ubben: ‘Thuis Home Domov’, waarin honderd koffiekopjes de hoofdrol spelen.

Na de voorstelling kan men kiezen uit twee workshops: parkbaden met natuurcoach Heidi Rau of je eigen troost-koffietas maken met Karen Wuytens. Afsluiten doen we met verteltheater van Lieve De Meyer ‘Voorbij is voorbij’, over afscheid nemen en loslaten. Het volledige programma is gratis en reservatie is niet nodig. ‘Koffie en connectiviteit’ is een organisatie van het FIKA-huis, Yot vzw en Werkplaats Immaterieel Erfgoed.

FIKA

In de herfstvakantie zijn de kinderen aan de beurt bij ‘FIKA in de Living’ (3/11). Samen met het VIVES SpellenLab en het FIKA-huis spelen de kinderen spelletjes en ontdekken ze de expomodule over koffiedrinken. Ook ouders zijn welkom om mee te doen.

Tenslotte kan men zich op 4 november warmen aan Arabische koffie. Baraa Khadra van Avansa vertelt je alles over de plaats die koffie inneemt in de Arabische cultuur. Nadien kan men proeven en deelnemen aan het Arabisch koffieritueel.

