‘Kopje koffie voor elk’ dankzij het Fonds Denise Callewaert

Toen Denise Callewaert in 2019 overleed, besliste ze om haar nalatenschap te besteden aan het ondersteunen van cultureel en sociaal Mesen. Denise was zelf erg actief in de stad, onder meer als voorzitter van de lokale fanfare. “Maar iedereen sprak haar aan met madame Menu”, aldus schepen Melanie Verdru, die met de 5.000 euro uit het Fonds Denise Callewaert het project ‘Een kopje koffie voor elk’ opstartte.

In Mesen zijn veel verenigingen actief. “Maar we hadden tot voor kort onvoldoende materiaal om evenementen en feesten te organiseren”, weet de schepen. “Of we dienden een grote verhuis te regelen of aan te kloppen bij bevriende verenigingen.”

Met de aankoop van tassen, glazen, percolator tot twee verplaatsbare geluidsintallaties is dit probleem nu van de baan. “Alles is vrij te gebruiken door de verenigingen en dit op drie locaties: het cultuurhuis, het buurthuis en ’t Oud Schooltje. Hier worden de meeste evenementen georganiseerd. Vanuit de stad Mesen was er eerder al meubilair voorzien en een beamer met projectiescherm. Vele bezoekers van buiten Mesen zijn aangenaam verrast van deze mooie locatie. Verenigingen in Mesen kunnen drie keer per jaar de dorpshuizen gratis gebruiken.”

verenigingsleven

Op het seniorenfeest van 16 november zal voor het eerst gebruik gemaakt worden van de aangekochte materialen. Er worden tot 100 senioren verwacht. “Mesen kent een zeer bloeiend verenigingsleven en iedereen gaat bij iedereen langs waardoor het hier bij ons altijd wel een beetje feest is.”

‘Een kopje koffie voor elk’ is één van de zeven projecten die vorig jaar weerhouden werden door een onafhankelijke jury. Er staat ondertussen een nieuwe oproep online. Voorstellen kunnen ingediend worden tot en met 22 november. Sociale en culturele initiatieven die het sociale gevoel in de omgeving van de stad Mesen versterken, worden ondersteund. (MDN)