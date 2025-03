Koperen gedenkplaat aan kapelletje in Damme gestolen: “Zijn het koperdieven of souvenirjagers? Alle tips welkom!”

Philip De Busscher, voorzitter van de heemkundige kring ‘t Zwin Rechteroever, wijst op een opmerkelijke verdwijning in Moerkerke bij Damme. Bij het kapelletje in Scheewege is de koperen gedenkplaat voor gesneuvelde soldaten in WO II weggehaald. “Zijn het koperdieven of souvenirjagers? Alle tips zijn welkom…”, zegt Philip.

In straat Scheewege, ook de benaming van een gehucht in Moerkerke, staat al sinds het einde van de negentiende eeuw een neogotisch kapelletje. Het zou gebouwd zijn door ene Jan Dalle, naar aanleiding van een opmerkelijke genezing. Dit fraai en goed onderhouden kapelletje is nu echter een toch wel waardevol element kwijt: een koperen gedenkplaat met daarop de namen van enkele soldaten die er tijdens WOII in de omgeving sneuvelden.

“Ik kreeg de melding van een man uit de buurt die er dagelijks met de fiets passeert en samen met anderen wat instaat voor het onderhoud ervan”, zegt Philip De Busscher.

Politie op de hoogte

“Voor alle duidelijkheid: met de heemkundige kring hebben we zelf enkele kapelletjes in eigendom en beheer, maar deze hoort daar niet bij. Het is eigendom van mensen die er vlakbij wonen. Ik heb aan de eigenaars laten weten dat de gedenkplaat weg was; ze hadden het zelf nog niet opgemerkt. Op mijn aanraden hebben ze de politie verwittigd. En ik heb ook zelf de politie ingelicht.”

Philip heeft er voorlopig het raden naar door wie of waarom het bord is weg gehaald. “Het kunnen natuurlijk souvenirjagers zijn. Alles wat verwijst naar de Wereldoorlogen is erg gegeerd en mensen gaan erg ver tegenwoordig. Maar ik heb ook al aan koperdieven gedacht, gezien dit nu zeker toch wel veel waard is”, gaat Philip verder.

“Daarom heb ik ook enkele schroot- en ijzerhandelaars ingelicht en een foto van de gedenkplaat getoond. Dat ze toch weten dat het een gestolen object is als men het wil komen verkopen. Wie iets gezien of gehoord heeft, mag dit zeker laten weten. Alle tips zijn welkom. De wijkagent zou ons op de hoogte houden, maar voorlopig hebben we nog niets gehoord.”