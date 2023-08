Koortskapel volledig gerestaureerd

De Koortskapel in Zonnebeke werd officieel heropend nadat het gebouw een grondige renovatie onderging. Op zondag 20 augustus is iedereen welkom tijdens de open kapeldag van 13 tot 16 uur om de vernieuwde kapel te bewonderen.

Het begon allemaal heel lang geleden met een kapelletje van plak en stak. In 1880 verrees een grote gotische kapel toegewijd aan O. L. V Nood zoekt troost. In die periode stierven veel kinderen aan kraamkoorts en de mensen vonden troost bij Onze Lieve Vrouw. De Westhoek werd een echt bedevaartsoord. De wijk bloeide en naast de kapel kwam ook een school die inmiddels verdwenen is. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de kapel totaal verwoest en in 1925 werd ze door pastoor Gerard Lammens heropgebouwd. Door de jaren heen en het verminderen van de priesters werd de kapel minder gebruikt. Philiep Vandoolaeghe, Chantal Deprez en echtgenoot Marc Acket staan met veel enthousiasme in voor de dagelijkse zorg van de kapel en organiseren in de meimaand telkens activiteiten. Tot voor kort was de kapel eigendom van vzw Parochiale werken Zonnebeke, maar in 2019 werd de kapel samen met een rijhuis, de Sint-Lucaschool en de Volksbond overgedragen aan vzw Onze Lieve Vrouw Van Thuyne (Decanaat Ieper). Alle andere gebouwen werden intussen verkocht. De koortskapel werd gerestaureerd. Het bouwvallige bijgebouw werd omgebouwd tot een sacristie, keuken en toilet. Tot 1972 deed het gebouw dienst als winkel waar kaarsen werden verkocht. Het volledige bouwwerk werd hervoegd. Alle bouw- en graafwerken werden uitgevoerd door leerlingen van het VTI. Ook de kapel zelf kreeg binnen een facelift. Zo werden de muren behandeld tegen de opstijgende vochtigheid en kwam er een nieuw laagje verf. Leerlingen van de Heilige Familie zorgden voor het herschilderen van de engelen en ook het Mariabeeld, ooit nog een schenking van Jules Jacket, werd volledig herkleed. Het altaar kreeg een marmeruitzicht en ook de klokkentoren werd hersteld en vernieuwd. Opvallend is ook dat de voorgevel van het bijgebouw is ingekort met de bedoeling er een doorgang te maken voor passanten die even achter de kapel willen rusten of bezinnen.

100ste verjaardag

In 2025 zal de 100ste verjaardag van de heropbouw kunnen gevierd worden. Iedereen kan de mooie restauratie van de kapel in Frezenbergstraat bewonderen op zondag 20 augustus. Tijdens de open kapeldag is er ook een tentoonstelling met werken van kunstenaar Filip De Cock uit Ieper. (NVZ)