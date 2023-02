Koor Westerkwartier zet vlam in de pan met Lange Nelle-lied

Het Koor Westerkwartier gaf op Chambres d’O een prachtig concert dat de zaal – gelukkig niet letterlijk – in vuur en vlam zette, onder meer met een lied voor Lange Nelle. Het koor werd opgericht naar aanleiding van Quartiers d’O afgelopen zomer. Het project van KleinVerhaal trekt nu door naar de wijk Konterdam en is zo’n groot succes dat de koorleden binnenkort zelfs de studio induiken. Coördinator van KleinVerhaal Hans Dewitte blikt terug.

Inwoners van het Westerkwartier hebben de voorbije maanden wekelijks gerepeteerd onder de hoede van componist/pianist Yves Meersschaert en gitarist/zanger Hans Vancauwenberghe. Het resultaat was een optreden in de centrale ontmoetingsplaats van het huiskamerfestival Chambres d’O vorige zaterdag. “We zijn in april 2022 begonnen met het koor. Het idee was om een koor te vormen met mensen uit het Westerkwartier. Dit is de eerste wijk waar we neer zijn gestreken, afgelopen zomer voor het buurtfeest Quartiers d’O en nu voor Chambres d’O. Het resultaat van ons traject werd er afgelopen weekend gepresenteerd. De bedoeling is nu om in april opnieuw op te starten in een nieuwe wijk, namelijk de Konterdam. De bestaande koorleden mogen zich opnieuw aansluiten. De bedoeling is dan om binnen vijf jaar een koor te hebben met inwoners uit alle Oostendse wijken”, licht Hans Dewitte, coördinator van KleinVerhaal, toe.

Het koor startte van nul. “We zingen geen bestaande nummers, maar maken de teksten zelf op basis van de verhalen van de koorleden, de wijk en wat er gebeurt in de stad. Zo creëerden we op basis van de verhalen van de 23 koorleden een repertoire met 13 nummers. ” Eén van die nummers kreeg afgelopen weekend, door de commotie die de week ervoor ontstaan was, wel heel veel aandacht, het Lange Nelle-lied. Dat lied was net klaar toen de commotie uitbrak. “Eén van de leden, Dylan, is een visser. Zo kwam hij met het idee om een nummer te schrijven over de vuurtoren. Als hij terugkomt van een zeereis, dan betekent die toren thuiskomen. Het bleek algauw dat die toren voor alle koorleden een grote betekenis had. We hebben aan dat nummer gesleuteld en eens het af was, begon de discussie. Qua timing kan dat wel tellen”, blikt Hans terug.

TV-opnames

“Zo zie je maar dat we nummers maken over thema’ s die leven bij de mensen. Het zijn heel persoonlijke nummers, maar toch ook heel herkenbaar voor anderen.” Het verhaal van het Koor Westerkwartier stopt nog niet helemaal. “We hebben de vraag gekregen of onze nummers konden gebruikt worden voor een televisieprogramma. We duiken in februari nog de studio in om de nummers op te nemen. Dat is echt de max. Er komen ook vragen binnen om een tournee te doen. We zullen dat allemaal bekijken. Blijkbaar slaat het vuur in de pan. We moeten het wel nog georganiseerd krijgen.”

Wat is volgens Hans het succes? “Dat is het verhaal van bottom-up werken. Je begint bij de mensen en hun verhalen en je gaat rond de tafel zitten om iets te maken. We werken ook met een mix van mensen met verschillende leeftijden en achtergronden. Het jongste koorlid is tien jaar en de oudste 70 jaar. Het is niet alleen voor de happy few of getalenteerde zangers.”