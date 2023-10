Koor Heilige Familie Bosmolens wordt Gloriante

Het koor van de Bosmolens kreeg dit werkjaar een gloednieuwe naam, Gloriante. Het bestuur koos bewust voor een frisse, nieuw naam en daar hoort natuurlijk ook een gloednieuw logo bij. Wie zin heeft om het koor te versterken is van harte welkom om aan te sluiten bij de fijne groep.

De jongste jaren zijn er heel wat structurele hervormingen geweest binnen het Izegemse kerkleven en dat was ook het bestuur van het Koor Heilige Familie Bosmolens niet ontgaan. “Ons koor is in 1977 ontstaan en heeft dus al heel wat watertjes doorzwommen, maar we voelden dat het tijd werd voor verandering”, vertelt voorzitter Heidi Rommel.

Gedurfde concerten

“Toen het koor 46 jaar geleden van start ging, was het hoofddoel om eucharistievieringen op te luisteren in onze witte Bosmolenskerk. De koorleden zongen zich van hoogdag naar hoogdag en luisterden tussenin onder meer huwelijksvieringen en jubilea op. Helemaal wat van een koor in die tijd verwacht werd”, weet Heidi.

“Maar de tijden zijn veranderd en zingen in de kerk is lang niet meer het enige wat wij als groep doen. We nemen nu heel bewust deel aan het cultureel leven en proberen jaarlijks te verrassen met gedurfde concerten en diverse optredens.”

Met die gedachte in het achterhoofd ging het bestuur, met dirigent Antoine De Spiegeleer, op zoek naar een nieuwe naam. “We kwamen uit bij Gloriante. We willen in de toekomst verder bouwen aan ons rijkgevulde repertoire. In het najaar van 2024 plannen we dan ook een concert dat verrassend werelds zal worden ingevuld”, legt voorzitter Heidi uit. “Gloriante is ook vriendschap delen, meeleven met elkaar en samenhorigheid laten groeien in onze muzikale familie. Dat wordt trouwens weerspiegeld in ons nieuwe logo.”

“Wie zin heeft om zich aan te sluiten bij Gloriante is meer dan welkom. Notenkennis is geen vereiste, wij willen gewoon samen zingen. Wie interesse heeft kan mailen naar gloriante.koor.izegem@gmail.com of bellen naar mij op 051 30 98 28. Je vindt alle info ook op onze Facebookpagina”, besluit Heidi. (MVI)