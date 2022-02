Koop zakjes cake voor door brand getroffen koppel

Het bestuur van Samana Don Bosco in Torhout, het vroegere Ziekenzorg, heeft het hart op de juiste plaats. De vereniging bakt en verkoopt lekkere cakes ten voordele van Jackie Stevens en Ghislaine Taghon, het koppel dat door een zware woningbrand getroffen werd. Dat gebeurt onder meer op zaterdag 19 februari tussen 14 en 16 uur aan de kerk van Don Bosco.

Jackie (79) en Ghislaine (78) bevonden zich vorige week dinsdag omstreeks de middag in hun huis in de Berkenstraat, toen de bedrading van de frietketel vuur vatte en in een mum van tijd de keuken in lichterlaaie zette. De schade aan het dak en het hele interieur is aanzienlijk. Het koppel verloor een groot deel van zijn hebben en houden en kan er voorlopig niet meer wonen.

Geld gaat integraal naar het koppel

Ghislaine is sinds jaar en dag heel actief in het verenigings- en parochiale leven van de wijk Don Bosco, onder meer als bestuurslid van Samana. En dus besloot het bestuur van die vereniging, met voorzitter Carine Dujardin voorop, om een actie ten voordele van het getroffen echtpaar op touw te zetten. Samen met haar man Pieter Van Den Heuvel heeft Carine jarenlang Hostellerie ‘t Gravenhof gerund en Pieter moet je als ervaren chef-kok niet leren hoe je kookt en bakt. Hij stelde voor om massaal cakejes te bakken en te verkopen. De bestuursleden reageerden enthousiast op het voorstel en betaalden alle ingrediënten, zodat het geld uit de verkoop integraal naar Jackie en Ghislaine kan gaan. Want die zullen, los van de verzekering, heel wat centen nodig hebben om hun leven her op te bouwen. De versgebakken cakejes worden in zakjes van zes stuks verkocht voor 5 euro per zakje. Er zijn er intussen al vele honderden besteld en de deur uit. Maar Samana wil een zo groot mogelijk bedrag inzamelen, vandaar de verdere promotie van de benefietactie. Want alle beetjes helpen.

Aan de kerk komen kopen of ophalen

“We kennen Jackie en Ghislaine als bijzonder dienstbare mensen, altijd bereid om anderen te helpen”, aldus Cecile Blomme namens Samana. “Nu kunnen we iets voor hen terugdoen. Pieter en Carine bakken het lekkers met de volle medewerking van onze kern- en bestuursleden. Wie de actie wil steunen, kan cakejes kopen op zaterdag 19 februari tussen 14 en 16 uur in de kerk van Don Bosco. Ook telefonische bestellingen zijn mogelijk via Carine Dujardin (0475 97 23 14), Kathleen Vanrietvelde (0474 30 87 64) en Rosa Desimpel (050 22 07 29). De bestellingen kunnen opgehaald worden aan de hoofdingang van de genoemde kerk op zaterdag 19 februari en op zaterdag 5 maart, telkens tussen 14 en 16 uur. We hopen op een massale belangstelling en danken voor de gewaardeerde steun.”