Koop pyjama en steun er Think Pink mee: Ex-borstkankerpatiënten Ine en Inge ontwerpen bijzondere nachtgoedcollectie voor lotgenoten

De van oorsprong West-Vlaamse modeketen Bel&Bo zet zich opnieuw in voor Think Pink. Voor de tweede keer lanceert Bel&Bo een nachtgoedcollectie die speciaal gericht is op borstkankerpatiënten. Een deel van de opbrengst gaat naar Think Pink. Voor het ontwerpen van de collectie riep Tine – styliste bij Bel&Bo – de hulp in van collega’s Ine en Inge, die als ervaringsdeskundigen precies weten wat de noden van die doelgroep zijn.

De Anzegemse e-commerceverantwoordelijke Ine Windels was slechts 27 toen ze aan het begin van de coronacrisis door zelfcontrole een knobbeltje in haar borst ontdekte. Door haar jonge leeftijd werden haar zorgen verschillende keren weggewuifd en duurde het heel lang vooraleer ze de uiteindelijke diagnose van borstkanker te horen kreeg. “In een vroeg stadium, gelukkig, maar de kanker was wel over mijn hele borst verspreid. Een borstbesparende operatie bleek moeilijk te zijn, dus koos ik voor een mastectomie van mijn linkerborst”, vertelt Ine.

“Na onderzoek bleek het over een erfelijke variant te gaan, een afwijking in een gen, waardoor ik sowieso 60 tot 80 procent meer kans heb om borstkanker te ontwikkelen. Daarom koos ik er al snel voor om ook mijn rechterborst volledig te laten wegnemen en een borstreconstructie te laten uitvoeren.”

Om herval te voorkomen moest ze nog een aanvullende chemokuur ondergaan, die ze in oktober 2020 eindelijk kon afronden. Door de pandemie die op dat moment de ziekenhuizen overheerste, liep haar behandeling heel wat vertraging op.

Een verhaal dat ook voor marketingcollega Inge Houttequiet (43) uit Stasegem (Harelbeke) heel herkenbaar is. Zij ontdekte tijdens een routinecontrole in oktober 2021 dat ze borstkanker had. “Het zit in de familie, maar toch ging het achteraf gezien niet om een erfelijke variant. Initieel was de tumor echter niet bereikbaar om een biopsie uit te voeren. Om op veilig te spelen, besloot ik meteen een dubbele mastectomie én borstreconstructie in eenzelfde operatie te laten uitvoeren. Die kon wel pas vier maanden na mijn diagnose plaatsvinden, aangezien ziekenhuizen dit beschouwden als een esthetische operatie, die dus geen prioriteit kreeg op dat moment. Mentaal was dat heel zwaar, die kanker bleef maandenlang in mijn lijf zitten”, geeft Inge toe.

Het is geen overbodige luxe om je goed en mooi te voelen

Beide dames weten maar al te goed hoe een revalidatie na borstkanker er precies uitziet en welke klachten daarmee gepaard gaan. Zij waren dan ook de perfecte raadgevers om de nachtgoedcollectie van Bel&Bo mee te helpen vormgeven. “De collectie is voor iedereen, maar we wilden vooral dat de stuks heel toegankelijk waren voor borstkankerpatiënten. Dat is eigenlijk meer dan logisch, aangezien we tien procent van de de omzet van deze collectie rechtstreeks schenken aan Think Pink”, legt marketingverantwoordelijke Isabel Van Meirhaeghe uit. Wie borstkankerbehandelingen ondergaat, heeft nu eenmaal andere eisen wanneer ze een pyjama kopen om in het ziekenhuis, en later ook weer thuis te dragen. “Na mijn mastectomie kon ik mijn armen amper bewegen, een T-shirt dat ik over mijn hoofd moest trekken, was dus sowieso geen optie. Een bovenstuk met knoopjes was in onze collectie dus sowieso een must. Ook de pasvorm moet iets ruimer vallen dan normaal, want je hebt vaak nog te maken met verbanden, eventueel infusen en andere zaken die niet goed samengaan met een strakke pyjamatop”, legt Inge uit.

Kunstmatige menopauze

Naast het design bleek ook de stofkeuze heel belangrijk te zijn. “Zo goed als alle lotgenoten moet na de behandeling nog vijf jaar hormoontherapie volgen, wij ook. De bijwerkingen daarvan worden serieus onderschat. Je gaat als het ware in een kunstmatige en tijdelijke menopauze, inclusief alle kwaaltjes. Opvliegers zijn geen uitzondering, het was daarom cruciaal dat de nachtmode werd vervaardigd uit een lichte en ademende stof. We kozen voor katoen en viscose, die ook heel zacht en aangenaam voelt op de gevoelige postoperatiehuid”, vult Ine aan. “Tot slot moesten de stuks uiteraard ook gewoon modieus zijn. Als je revalideert, heb je vaker dan gemiddeld nachtkledij aan, ook overdag. Er komen veel mensen over de vloer om je te helpen. Het is dan geen overbodige luxe om je goed en mooi te voelen.”

Er werden vijf artikelen gecreëerd, goed voor elk seizoen. In totaal produceert Bel&Bo 4.500 stuks die in de winkel beschikbaar blijven tot einde voorraad. De verkoop is alvast goed gestart, na een week waren al bijna 1.000 stuks de deur uit. De keten zal deze actie combineren met de jaarlijkse verkoop van de bekende Think Pink-lintjes, en hoopt zo op het einde van de rit een cheque van minstens 18.000 euro – het ingezamelde bedrag van vorig jaar – te kunnen afgeven aan de borstkankerorganisatie.

Bewustzijn creëren

“Iedereen in het bedrijf is enorm begaan met dit initiatief. Zowel ons personeelsbestand als onze klantendoelgroep bestaat voornamelijk uit vrouwen, het thema ligt ons dus allemaal na aan het hart. We hopen vooral veel bewustzijn te creëren: jezelf controleren blijft dé beste manier om borstkanker vroeg op te sporen en succesvol te behandelen. Of je nu 20 of 50 bent, een op de negen vrouwen krijgt ooit de diagnose. Door hieraan mee te werken, hebben wij ons eigen verhaal niet enkel beter kunnen verwerken, het doet ons ook beseffen dat we niet alleen zijn met onze zorgen. Er zelfs maar één lotgenoot mee helpen, is al genoeg voor ons”, besluit het duo.