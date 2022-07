Koop lokaal in Gits en handelaars trakteren op een feestje

Acht Gitse handelaars slaan de handen in elkaar en zetten een grootse actie op poten. Wie tot vrijdag 30 september een volledig ingevulde stempelkaart kan afgeven, ontvangt een toegangskaart voor een gratis feestje.

De handelaars willen naar eigen zeggen hun vast cliënteel bedanken om tijdens en na corona lokaal te kopen. “Per schijf van vijf euro krijgen de klanten van de deelnemende handelaars een sticker op hun kaart. De bedoeling is om 80 stickers te verzamelen, daarna kan de kaart ingeruild worden voor een toegangsticket. Op zondag 9 oktober zijn alle mensen met een toegangsticket welkom in sporthal Ogierlande van 15 tot 18 uur. We willen onze klanten soigneren en bieden hen een aperitief met tapas, een pannenkoek met koffie, beenhesp… aan. Geloof ons, ze zullen niets tekort komen”, aldus mede- organisator Mark Vanallemeersch.

Dank voor trouwe klanten

“We organiseren een kampioenschap jeansbroekhangen en de Harmonie van Hooglede- Gits komt spelen. Er is ook een bierfiets en tal van prijzen zijn te winnen. We willen niemand uitsluiten en daarom is vanaf 18 uur iedereen welkom om mee te genieten van de sfeer. Wie vanaf 18 uur iets wenst te consumeren, kan dat uiteraard tegen betaling. Later op de avond komt een dj de sfeer er wat in blazen. Na die vervelende coronaperiode staken we met acht handelaars de koppen bij elkaar om onze trouwe klanten te bedanken. Gits is een dorp dat leeft en we kunnen er tegen om een maand na Gits Kermis opnieuw een stevig feestje te bouwen.” (EVG)