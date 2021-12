Koop eens een reus voor in je tuin: bekende naakte cycloop langs E17 wordt geveild voor het goede doel

De cycloop langs de E17 in Waregem gaat vanaf dinsdag onder de hamer. De bekendste reus van West-Vlaanderen die dik tien jaar geleden voor het eerst langs de snelweg opdook, wordt online per opbod verkocht. Eigenaar Hervé Messiaen neemt afscheid van de gebouwen én zijn opvallende kunstwerk, met een dubbel gevoel. “Ik ga hem toch missen. Hij is hier toch een icoon”, klinkt het.

Eénoog heet hij en meestal is hij naakt, ook al heeft hij een hele kleerkast vol specifieke outfits. Vandaag staat hij nog langs de E17 in Waregem, maar daar valt hij niet lang meer te bewonderen. De opvallende figuur en wellicht de bekendste reus van het land wordt vanaf dinsdag 4 januari per opbod verkocht. Via www.openbare-verkopen.be kunnen geïnteresseerden straks hun bod uitbrengen op het kunstwerk.

“De verkoop werd vorige zomer al aangekondigd en meteen was er veel interesse”, legt Dries Seynaeve van openbare-verkopen.be, de grootste veilingsite van West-Vlaanderen, uit. “Maar Hervé, de eigenaar, kiest heel bewust voor een verkoop per opbod. Dat is de meest eerlijke manier van werken, al zeker omdat er een goed doel aan de verkoop wordt gekoppeld.”

Niet onbesproken

De opbrengst van reus Eénoog gaat immers deels naar de zorgsector, zoals de oorspronkelijke eigenaar Hervé Messiaen wil. Hij kocht het kunstwerk van de Italiaan Marco Boggio-Sella in 2010 aan en plaatste het ter hoogte van zijn heftruckbedrijf HM International. Van daaruit had de reus zicht op de E17 en had wie tussen Gent en Kortrijk reed vooral ook zicht op de reus.

Onbesproken was het metershoge kunstwerk allerminst. Quasi meteen nadat Hervé de cycloop er neerpootte, kwam er kritiek omwille van het naakt-zijn. Onder meer het Agentschap Wegen en Verkeer vond dat de naakte reus de aandacht van bestuurders te veel afleidde. In september 2012 ging de originele reus trouwens helemaal verloren bij een aangestoken brand. Wie het op de cycloop had gemunt, is nog altijd onduidelijk. Hervé besloot na de brand om een kopie te laten maken, Eénoog maakte zijn comeback in 2014.

“Hij had hier een goed plaatsje langs de autosnelweg, waar hij de mensen goed kon zien en contact maakte met iedereen die voorbijkwam. Ik zal hem toch missen, hij is hier toch een icoon”, reageert Hervé Messiaen op het nakende vertrek. De kunstenaar-ondernemer stopte enkele jaren geleden met zijn bedrijf en kreeg afgelopen zomer de vraag om zijn terreinen en gebouwen te verhuren.

Kunstliefhebber of voor reclame

Wie de reus wil kopen, zal er sowieso wat voor over moeten hebben. Met een gewone aanhangwagen verhuizen lukt niet, een geschikt plaatsje vinden, lijkt ook een uitdaging te worden. “Ik denk wel dat hij ook in de toekomst erg zichtbaar zal blijven”, zegt Dries Seynaeve van de veilingsite nog. “Wie de reus zal kopen? Ik gok op kunstliefhebbers. Of een bedrijf die in de reus een ideale figuur voor de reclame langs de weg ziet. Met de kleren die je hem kan laten dragen, kan je alle kanten uit.”

De startprijs voor het Waregemse icoon ligt op 11.000 euro, kleerkast meegerekend. “Ik zeg het: wij, en ook Hervé, voelen veel interesse voor het kunstwerk, dus het is bijzonder moeilijk om te voorspellen op welk bedrag we uiteindelijk afkloppen”, zegt Dries. “Iedereen hoopt natuurlijk zo hoog mogelijk, al is het maar om een mooi bedrag te kunnen schenken aan de zorgsector.”