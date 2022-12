Koop eens afgeschreven goederen van de gemeente Knokke-Heist

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist organiseert opnieuw een online veiling van afgeschreven gemeentelijke goederen.

Het gaat onder andere om grasmachines, afvalcontainers, electrogeengroepen, een trailer, podiums, meubilair, kunstwerken van Luc Herman Peeters, een schoolbord, tekentafels, handtassen, een fototoestel, wakeboard, horloges en gsm’s. De volledige lijst kun je hier nu al bekijken (vul bovenaan in de zoekmachine ‘Knokke-Heist’ in).

Bieden is mogelijk van zondag 18 december tot dinsdag 27 december. Op dinsdag 10 januari 2023 kunnen de verkochte materialen tussen 14 en 16 uur worden afgehaald bij de afdeling Stadsonderhoud in ‘t Walletje 10 in Westkapelle. (MM)