Koop een Warmste Week-dekentje ten voordele van vzw De Wip

De vzw De Wip verkoopt ‘gastvrije dekentjes’ ten voordele van De Warmste Week, en dus ook van zichzelf.

“Het buddyproject Gastvrij van vzw De Wip werd door De Warmste Week geselecteerd als een van de 270 projecten die dit jaar steun zullen ontvangen. Het thema van De Warmste Week 2022 is kansarmoede. Het geselecteerde project kadert volledig binnen de doelstelling om mensen met verminderde welzijnskansen vooruit te helpen”, aldus team De Wip.

“Met Gastvrij willen we de persoonlijke, sociale en educatieve ontwikkeling van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren tussen 4 en 14 jaar bevorderen, om zo hun slaagkansen in het onderwijs en de maatschappij te verhogen. De buddy biedt als vertrouwensfiguur in de thuisomgeving persoonlijke, laagdrempelige en vraaggestuurde ondersteuning op vlak van onderwijs, taal en vrije tijd, en bouwt bruggen naar scholen, buurt, welzijns-, cultuur-, sport-, jeugd- en vrijetijdsorganisaties.”

Wie een dekentje wil kopen, kan dat doen via de link hieronder, of via mail of telefonisch. Een dekentje kost 12 euro, en is verkrijgbaar in rood, oranje en dondergrijs. Wie een dekentje koopt, maakt kans op een gezelschapsspel ter waarde van 40 euro.