Koop boeken voor een prikje op de Peloezefeesten

De Peloezefeesten zijn uitgegroeid tot een vaste traditie bij de start van de zomervakantie. Dit gezellig sportief dorpsfeest vindt plaats onder de kerktoren op de gezellige peloeze voor het gemeentehuis. Er wordt een aantrekkelijk programma voorzien op vrijdag 1 juli met een theatervoorstelling, boekenverkoop en optredens.

Eén van de bezielers van de boekenpeloeze is Eveline Ameye. “Een grote troef voor de Peloezefeesten – daarmee is het eigenlijk allemaal begonnen – is de verkoop van afgedankte bibliotheekboeken voor een prikje”, aldus Eveline. “Elk jaar wordt in de plaatselijke bibliotheek ’t Kraaiennest grote schoonmaak gehouden. Boeken die het niet meer doen en vaak niet meer worden uitgeleend gaan er uit en worden massaal aangeboden voor echt weinig geld. Fanatieke lezers en verzamelaars hebben dit gat in de markt ontdekt en zakken elk jaar massaal af naar het steeds groter wordende boekenstandje. Op die manier wordt de eigen boekenkast haast kosteloos bijgespijkerd. Maar de Peloezefeesten zijn intussen veel meer. Zo is de uitgebreide kinderanimatie een vast ingrediënt, maar ook de live-optredens en de jaarlijkse 1/8ste trioduatlon.”

De Boekenpeloeze, die doorgaat in het kader van de Vlaamse feestdag, voorziet in een heel divers aanbod op 1 juli. “Er wordt gestart om 14 uur met een theatervoorstelling ‘Feestneus’ voor kleuters en lagereschoolkinderen in gemeenschapscentrum Mandelroos. Vanaf 14.30 tot 19 uur is er dan de boekenverkoop door de bibliotheek ’t Kraaiennest op de feestlocatie de Peloeze. Het muzikaal gebeuren met live-optredens start vanaf 18.30 uur met de

Dreamcatchers door lokale leerlingen van muziekschool Art’Iz met hun eerste live-optreden.”

Trioduatlon

“Het sportieve luik, de 1/8ste trioduatlon, start om 19 uur waarbij drie deelnemers (inwoners van Oostrozebeke of er werken) 5 km gaan lopen, 20 km fietsen en 2,5 km lopen op een volledig afgesloten parcours, gevolgd door alweer meer live-optredens vanaf 20 uur van Wolfman Jack, een lokale groep. Zij worden afgelost om 21 uur door een loptreden van MC TV, de Oostrozebeekse rapper gekend om zijn nummer over Oostrozebeke.”

“Afgesloten wordt er om 22 uur met alweer een live-optreden van de Royalty Busters, een lokale groep. Bezoekers groot en klein kunnen terecht op het springkasteel, maar er is ook een dranktent, schepijsjes, braadworsten en gratis schminken.”