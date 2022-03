Koolskampse jeugd gaat wandelen voor Oekraïense jongeren

Vrijdag gaan de leerlingen van vrije basisschool De Horizon op stap in het dorp. Ze doen dit uit solidariteit met de duizenden lotgenoten in Oekraïne die ook te voet op stap zijn, maar dan op de vlucht.

Leerkracht Johan Verhalle: “De oorlog in Oekraïne is op school geen onbesproken onderwerp. De kinderen zijn ermee bezig en begaan. Vanuit de leerlingen kwam er spontaan de vraag om iets concreets te doen om onze solidariteit met de kinderen die het ginder aartsmoeilijk hebben daadwerkelijk te tonen.”

Fysieke inspanning

Er werd gekozen voor een groepswandeling in het dorp omdat dat aanzet tot een fysieke inspanning. Geld ophalen is minder belevend en een wandeling maakt de link naar mensen op de vlucht.

“Omdat we een bewegende school zijn was de keuze vlug gemaakt en de klassen gaan vrijdagmorgen massaal op stap in Koolskamp.”