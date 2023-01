Koninklijke Tieltse Sportclub wil wielrennen terug op de kaart te zetten in Tielt

Sinds corona is fietsen populairder dan ooit en ook de uitzendingen van de grote koersen kunnen steevast op bijzonder veel kijkers rekenen, maar toch hebben kleinere wielerwedstrijden het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Daar kunnen ze in Tielt van meespreken. Toch wil de Koninklijke Tieltse Sportclub het wielrennen terug op de kaart zetten.

“Signaalgevers vinden is moeilijk en ook nieuwe bestuursleden aantrekken is een probleem”, zegt Sander Wittevrongel (32) van de Koninklijke Tieltse Sportclub. Onder zijn impuls kwamen alle organisatoren van wielerwedstrijden in Tielt dinsdag samen in ‘t Pompierke om om er ervaringen te delen en de violen gelijk te stemmen.

In 2023 staan er 179 wielerwedstrijden op de West-Vlaamse kalender van Cycling Vlaanderen. In 2007 waren dat er nog ruim 500. Het aantal wielerwedstrijden zit al jaren in dalende lijn, maar in Tielt zet die evolutie zich voorlopig niet door. Er staan liefst negen koersen op de kalender en als het aan de Koninklijke Tieltse Sportclub ligt dan zal daar de komende jaren ook zo blijven.

Samenwerking

“Al snel groeide het besef dat we samen sterker stonden dan alleen, dus hebben we de banden aangehaald met de collega’s”, zegt Sander. “Ook met zij die niet onder de vleugels van de Koninklijke Tieltse Sportclub zitten, zoals de Kapelse Wielerclub en de Carlito. Klein of groot, aangesloten of niet, ik vind het belangrijk om het Tieltse idee te vergroten en voor meer eenheid en samenwerking te zorgen. Om de koers een nieuw elan te geven. Want zowel op vlak van sponsoring, het vinden van signaalgevers als op vlak van nieuwe bestuursleden vinden hebben we het allemaal moeilijk.”

Johan Rosseel van Over De Statie bevestigt dat. “De perceptie is veranderd. We leven in een gesloten digitale gemeenschap en mensen komen minder buiten. De koers is populair op televisie, maar van zodra de renners voor de deur passeren en mensen hun auto moeten verplaatsen is het een heel ander verhaal.”

Klachten

“Allemaal hebben we ervaring met klachten van mensen die langs het parcours wonen op dat gebied. Maar mannen als Sep Vanmarcke, Jelle Wallays en Yves Lampaert hebben de stiel wel allemaal geleerd tijdens kermiskoersen. Het is op kleine wielerwedstrijden dat grote renners gekweekt worden. En dat lijken veel mensen vergeten te zijn.”

Walter Vergote van de Kapelse Wielerclub deelt die mening. “De tijden zijn veranderd. Het verenigingsleven in het algemeen kampt met een terugval, zeker sinds corona. Al is het belangrijk dat we hier vandaag samen naar oplossingen zoeken. En dat is in grote mate de verdienste van Sander.”

Nieuwe kansen

Volgens Sander is er echter hoop. “Het feit dat fietsen zo populair is biedt ook nieuwe kansen. Het is zeker positief dat we in 2023 terug negen wedstrijden hebben op Tieltse bodem. Wie weet geven we zo wel een paar jonge gasten de goesting om eens mee te doen in de plaats van louter te kijken. En daar gaat het uiteindelijk om. Op vlak van sponsoring hebben we ook enkele ideeën en wat nieuwe vrijwilligers betreft zijn we alvast van plan om alle plaatselijke wielerclubs aan te spreken, op zoek naar nieuwe mensen die onze passie delen.”

Wie zelf een handje wil bijsteken bij (een van) de wielerwedstrijden in Tielt kan terecht op sanderwittevrongel@hotmail.com of kan een kijkje nemen op www.vzwKoninklijkeTieltseSportclub.be.