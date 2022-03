Koninklijke Katholieke Turnclub viert honderdjarig bestaan: Een eeuw Rap en Knap te boek

‘100 jaar Koninklijke Katholieke Turnclub Rap en Knap Meulebeke’ is de titel van een uitermate boeiend gedocumenteerd boek vol anekdotes en getuignissen over een eeuw lokale turnclub in de Berengemeente. Het boek met als ondertitel ‘Turnen is mijn leven om ‘t schoone’ is van de hand van drie bestuursleden: Patricia Cnudde, Nadine Declerck en Ann Dewaele. Inez Demarrez zorgde voor de lay-out.

“Op 22 januari 1922 werd in Meulebeke een vergadering gehouden voor de plaatselijke jeugd”, blikt Patricia Cnudde (65) terug. “Tijdens deze druk bijgewoonde samenkomst besliste men om een turnclub op te richten. Een maand later, op 22 februari 1922, werd het bestuur verkozen. Apotheker Joseph Versavel werd voorzitter, Alberic Dejonghe ondervoorzitter, Gerard Louvaert schatbewaarder, Victor Serroels schrijver, Robert Vanhoutte bestuurslid en E. H. René Olievier proost. De club werd gedoopt onder de naam Katholieke Turnclub Rap en Knap en kreeg als lijfspreuk ‘Om ‘t Schoone’.”

“Het boek, 200 pagina’s dik, is prachtig gedocumenteerd met veel foto’s. Zo ontdekken we beelden van spectaculaire piramides op het marktplein. Bij het tienjarig bestaan van de club behaalden de turners enkele bekers tijdens de Gouwfeesten. Een jaar later organiseerde Rap en Knap in eigen gemeente het Gouwfeest. Het werd een van de best georganiseerde Gouwfeesten ooit. Het succes was mede te danken aan voorzitter Versavel die alles tot in de puntjes had voorbereid.”

We blijven constructief werken aan de uitbouw van onze club

“Een zwarte bladzijde valt te lezen toen de voorzitter op 9 december 1942 door de Duitse bezetter gedeporteerd werd. Hij overleed op 27 december 1943 in het concentratiekamp Sonnenburg in Duitsland. Zijn taak werd dan overgenomen door zijn weduwe, Antoinette Santens, die aan het roer bleef tot in 1973. In 1958 kwam de meisjesafdeling van de club op de proppen, maar tien jaar later werd de werking hiervan opgeheven wegens financiële problemen. In 1978 verrees de meisjesafdeling opnieuw onder leiding van Carine Vandewalle.”

“In 1980 kan de club volop aan de bak in het nieuwe sportcomplex Ter Borcht. De club telde toen ongeveer 170 leden. Bij interclubtornooien bewezen de Meulebeekse turners en turnsters hun kunnen en behaalden meerdere eerste prijzen. In 2011 brak voor Rap en Knap een periode aan van grote veranderingen. De functie van secretaris, jaren perfect uitgevoerd door Albert Vergote, werd door mij overgenomen. Nadine Declerck werd penningmeester en Ann Dewaele volgde als voorzitter Robert Vanhecke op.”

Q4Gym-label

“Hoe ik zo’n 40 jaar geleden in contact kwam met het clubleven, staat te lezen in het boek”, pikt Ann Dewaele (59) in. “Feit is dat ons gezin één is met Rap en Knap. Naar aanleiding van het 75-jarig bestaan lanceerde ik het idee om het thema ‘Turnen van ‘s morgens tot ‘s avonds’ uit te werken. Het voorstel werd aanvaard en ik kreeg een plaatsje in het bestuur. In 2013 maakten we gebruik van de clubcoaching, aangeboden door de Gymfed om ons naar een hoger niveau te tillen. Na de derde clubcoaching konden we werken aan onze audit om een Q4Gym-label te behalen waarbij het belang van kwaliteit in de kijker werd gesteld. Op die manier blijven we constructief werken aan de uitbouw van onze club met een grote dankjewel aan de vele vrijwilligers en ouders die hier ook hun steentje toe bijdragen. Naast dit boek plannen we ook nog een groot feest.”

Het boek ‘100 jaar Koninklijke Katholieke Turnclub Rap en Knap Meulebeke’ is tot 1 april te koop aan 22 euro. Nadien kost het 25 euro. Inschrijven via patricia.cnudde@skynet.be.