Koninklijke Ieperse Turnkring KIT blaast 125 kaarsjes uit

KIT liet in januari van zich horen op het Westhoektornooi. Voor sommige gymnasten was het de eerste fysieke wedstrijd in meer dan een jaar tijd. Een uitgelezen kans dus om zich nog eens te bewijzen en dat deden ze ook. Een opsteker voor de club die het afgelopen jaar vaak zeer creatief moest zijn om haar leden te ondersteunen.

Het Westhoektornooi, georganiseerd door Turnkring Vlamertinge, is traditioneel een wedstrijd waar KIT het goed doet. “Voor ons is dit altijd een leuke wedstrijd”, aldus hoofdtrainer Kathy Laheye. “Er waren ook dit jaar weer veel podiumplaatsen en zeker de prestaties van Annette Devoldere en Jutte Deheegher waren exponenten van onze turnkring. Zij waren beide eerste allround aan alle toestellen.”

Creatief trainen

De uitslagen doen zowel bij de gymnasten als bij de club zelf veel deugd. Na maanden van alternatieve trainingen was het voor KIT fijn om de vele inspanningen beloond te zien.

“Het was zowel voor trainers als gymnasten een periode waarin iedereen extra motivatie moest opbrengen om ervoor te blijven gaan. Met de club hebben we er alles aan gedaan om de leden alternatieven te bezorgen toen trainen in de zaal niet mogelijk was. Vooral de gymnasten van dertien jaar en ouder mochten maandenlang de zaal niet in.”

“Dat probeerden we op te vangen met online- en buitentrainingen, virtuele wedstrijden en diverse challenges. Dat leidde soms tot bijzondere taferelen. In plaats van in de zaal aan de brug te hangen, stonden de gymnasten nu voor de camera met een borstelstok boven het hoofd. Maar op die manier bleven we toch met de turnsport bezig.”

Ook manager Luc Mus weet dat er door iedereen hard gewerkt is. “We mochten het sociale aspect zeker niet vergeten. Er ontstaan in de zaal echte vriendschappen. Voor ons was het belangrijk dat we toch manieren vonden om de gymnasten op een of andere manier bij elkaar te brengen.”

Ondanks het feit dat er nu veel gymnasten en trainers uitvallen door hoogrisicocontacten en positieve testen, doet de club er alles aan om de trainingen te laten plaatsvinden en de besmettingen te beperken. “Zo hebben we in onze nieuwe zaal onder andere een automatische CO2-meter”, weet Luc Mus. “Voor de gymnasten die maar enkele maanden hebben kunnen trainen vorig jaar voorzagen we ook financieel een inspanning. Zij kregen een bon waarmee ze het lidgeld voor de maanden die ze niet konden turnen, konden terugkrijgen.”

Jubileum vieren

Dit jaar mag KIT 125 kaarsjes uitblazen. Reden genoeg om er een feestjaar van te maken, al blijft het af te wachten wat er allemaal kan plaatsvinden en wat niet. “Onder andere de Lucien Mus Cup staat op de helling”, aldus Luc Mus.

“Die internationale wedstrijd met bevriende turnclubs is voor ons altijd een mooi tornooi om te organiseren. Maar net dat internationale karakter zorgt nu voor moeilijkheden.”

“Aan de Cup is ook een groot sociaal aspect verbonden. We komen normaal met de verschillende clubs samen in de Fenix na de wedstrijd, maar het is nog maar de vraag of dat dit jaar mogelijk zal zijn. In februari valt de beslissing.”

Ook een galadiner, een academische zitting en een turnfeest staan op de voorlopige planning, maar net als voor de wedstrijden blijft het voor KIT koffiedik kijken hoe de kalender er de komende maanden uit zal zien.

“We bereiden ons op wedstrijdvlak voor zoals normaal, maar houden er rekening mee dat er hier en daar nog zaken zullen wegvallen”, vertelt Kathy Laheye. “We blijven wel positief en zullen ons blijven inzetten om alternatieven te vinden indien nodig zodat onze gymnasten zo weinig mogelijk impact ondervinden en zich kunnen blijven engageren voor hun geliefde sport.” (Loïc Richet)