Koninklijke Harmonie Moed en Vlijt treedt op met de Romeo’s in Kuurne

Na twee uitgestelde edities haalt de Koninklijke Harmonie Moed en Vlijt opgelucht adem. Hun geplande concert met de Romeo’s in zaal Kubox kan aanstaande zaterdag 19 maart eindelijk plaatsvinden. Naast de Romeo’s zal ook zanger Pieter Jan Corselis enkele nummers brengen. Het concert wordt in goede banen geleid door gewezen dirigent Francis Bonte en huidig dirigent Victor Herman.

Na twee jaar wachten en repeteren is het aanstaande zaterdag eindelijk zover. Toen in maart 2020 alle voorbereidingen waren getroffen en iedereen klaar was voor de grote avond, besloot de federale regering in allerijl dat alle geplande evenementen niet langer konden plaatsvinden wegens de coronapandemie. De Koninklijke Harmonie Moed en Vlijt liet de moed niet zakken en verplaatste hun aangekondigde concert naar 30 oktober 2020. Opnieuw gooiden de geldende maatregelen roet in het eten en diende het concert verplaatst te worden. Nu de pandemie is gaan liggen en de coronabarometer geel kleurt, halen de leden van de harmonie dan ook opgelucht adem.

Afscheidsconcert

“Zowel het orkest, de twee dirigenten als de Romeo’s zijn er helemaal klaar voor”, vertelt Johan Hugelier, voorzitter van de Koninklijke Harmonie Moed en Vlijt Kuurne. “Na twee jaar wachten is het dan toch zover. Aanvankelijk hadden we ingepland dat het concert van 2020 het afscheidsconcert zou worden van onze toenmalige dirigent Francis Bonte, gezien hij op dat ogenblik reeds 15 jaar onze vaste dirigent was. Van deze gelegenheid zouden wij eveneens gebruik maken om onze nieuwe dirigent te introduceren. Tijdens het concert zou Francis dan ook het dirigentstokje doorgeven aan Victor Herman. Maar corona besliste daar anders over.” Na zijn eerste concert De wereld ontwaakt diende Victor zijn muzikanten op amper zes weken tijd klaar te stomen voor deze concertavond met de Romeo’s. Francis zal tijdens het concert van aanstaande zaterdag ook een viertal nummers voor zich nemen als dirigent. Naast de Romeo’s is ook zanger Pieter Jan Corselis van de partij. Hij zal een aantal slagers brengen zoals Sweet Caroline, Leef, Laat de zon in je hart en een medley van een aantal Nederlandse toppers. Daarnaast brengt hij eveneens zijn eigen nummer Als ze lacht. “Op het podium staan aanstaande zaterdag 63 muzikanten, inclusief onze slagwerk- en percussiegroep”, gaat Johan Hugelier verder. “Ons oudste lid op het podium is 72, ons jongste 13. Het is een droom om samen te kunnen musiceren. Op het repertoire staan zaterdag onder meer nummers als God save the Queen, I will survive, Music en Carnaval de Paris. Ongetwijfeld zal onze dirigent Victor Herman daarbij weer het beste uit zijn harmonieorkest naar boven halen.”

Zwaard van Damocles

Met haar 141 lentes is de Koninklijke Harmonie Moed en Vlijt de oudste vereniging van Kuurne. Ondanks het goede nieuws dat het concert kan doorgaan, ziet de toekomst er voor de harmonie alles behalve rooskleurig uit. Een dreigende uitzetting uit hun huidige repetitielokaal hangt hen als een zwaard van Damocles boven het hoofd. “Er is helaas nog geen oplossing uit de bus gekomen”, maakt de voorzitter duidelijk. “Eigenlijk is het opvallend stil rond onze uitzetting. Als er geen oplossing komt, zie ik slechts twee opties. In het slechtste geval gaat de stekker eruit en stoppen we ermee. Een tweede mogelijkheid is dat we uitwijken naar een van de buurgemeenten. Zelf zou ik het alvast spijtig vinden als we moeten gaan voor de eerste optie, gezien onze harmonie volop in de lift zit. Ik ben ontzettend blij dat we zoveel mensen achter de schermen samen krijgen om dit concert te realiseren!” besluit Johan Hugelier. Het concert, dat zaterdag de Kubox ongetwijfeld op zijn kop zal zetten, gaat om 20 uur van start en is volledig uitverkocht. (BRU)