Koninklijke Fanfare Hoger Op uit Sint-Eloois-Vijve viert eeuwfeest met gratis aperitiefconcert

De vrienden van de Koninklijke Fanfare Hoger Op uit Sint-Eloois-Vijve vieren dit jaar hun 100ste verjaardag. Een eerste jubileumfeest vindt op zondag 16 juli plaats met een aperitiefconcert op het grasplein in de Emiel Clausstraat.

Een eeuw na de opstart in 1923 genieten de leden van KF Hoger Op van een feestelijk jubileumjaar. De eerste activiteit om het honderdjarig bestaan te vieren vindt komende zondagmiddag plaats. Om 11 uur trapt het bevriende Bevers Jeugdorkest het aperitiefconcert op gang onder leiding van Anthea Deblaere.

Klokslag 12 uur is het de beurt aan de Vijfse muziekvrienden zelf. De Koninklijke Fanfare Hoger Op met dirigent Louis Snauwaert brengt dan een mix van klassiekers en nieuwe stukken. Om 13 uur brengt de Brass Party nog wat meer leven in de brouwerij.

Van 13 tot 70+

“Iedereen is welkom vanaf 10 uur, op het grasplein aan ons lokaal in de Emiel Clausstraat 12 bij de voetbalvelden van Jong Vijve. We voorzien een springkasteel voor de jongeren en eten en drinken voor de oudere garde”, vertelt bestuurslid Emile Snauwaert.

De 28-jarige trombonespeler maakt al sinds 2006 deel uit van de fanfare. “We tellen zo’n dertig leden, de meeste van hen spelen ook nog bij andere harmonieën of fanfares. De jongste muzikant is 13, de oudste is een zeventiger. We zijn een toffe bende en komen goed overeen. Repeteren doen we elke vrijdag om 20.30 uur, in ons repetitie- en clublokaal Het Orgelpunt.”

Nieuwe leden

Hoger Op is steeds op zoek naar nieuwe leden. “Iedereen is welkom, onze enige voorwaarde is dat je minstens een jaar muziekschool hebt gevolgd.” In het najaar trekt de fanfare voor het eerst op weekend. “Dan genieten we samen van deze bijzondere verjaardag en zullen we ons herfstconcert van 28 oktober voorbereiden, dat plaatsvindt in OC De Linde.” (LV)