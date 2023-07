Koninklijk Kortrijks Lyrisch Toneel kondigt vernieuwing aan

Na drie jaar is het Koninklijk Kortrijks Lyrisch Toneel terug van weggeweest. In januari 2023 brachten ze opnieuw een nieuwjaarsconcert en begonnen ze aan nieuwe producties. Nu de Schouwburg in Kortrijk voor minstens twee jaar sluit, vindt het gezelschap dat het ideale moment om na 64 jaar aan vernieuwing en verjonging te beginnen.

Zowel de medewerkers van de producties als de bezoekers zijn tevreden dat het KKLT opnieuw op het toneel staat, ook al sluit hun thuishaven, de Schouwburg, voor minstens twee jaar de deuren. Het bestuur van het gezelschap kondigde aan dat ze de komende twee jaar hun producties zullen spelen in oc Marke. Daarnaast voert het KKLT na 64 jaar bestaan enkele vernieuwingen en verjongingen in. Het bestuur wil zo verzekeren dat alle producties op een hoog niveau blijven en kwalitatief zijn.

De voorbije jaren speelde het KKLT hun producties steevast op zondagnamiddag. Bij een navraag bleek het zo dat er veel bezoekers te vinden zijn voor avondvoorstellingen. Vanaf 2024 zullen er dus naast de gebruikelijke zondagnamiddagen ook avondvoorstellingen zijn.

Verjonging

Naast de vernieuwing wordt ook verjonging ingevoerd. Eerder dit jaar vervoegden twee nieuwe bestuursleden het team. Ook recent meldden twee jonge krachten zich om het bestuur uit te breiden. Met de toevoeging van jongere bestuursleden vergroot het KKLT de kans om jonge en frisse ideeën te verwerven. Ronny Delombaerde kondigde na de laatste operette zijn afscheid aan als dirigent. Hij blijft wel actief binnen het bestuur. Bart Feys, die sinds 1993 al lid is van KKLT, volgt Ronny op. (SVD)