Koningspaar woont werkvergadering bij in nieuwe brandweerpost in Deerlijk, Rita Boone getuigt over overleden zoon Wouter

Hoog bezoek donderdag in de Deerlijkse brandweerpost BELGIEK van de hulpverleningszone Fluvia. Koning Filip en koningin Mathilde werden er opgewacht door de burgemeesters Claude Croes (Deerlijk) en Gino Devogelaere (Anzegem). Tijdens de werkvergadering vertelde Rita Boone over haar ruim elf jaar geleden in dienstverband overleden zoon Wouter.

In aanwezigheid van de gouverneur Carl Decaluwé, voorzitter Francis Benoit van Fluvia en een afvaardiging van de hulppost was er een werkvergadering over de werking van de hulpverlening.

“We hebben gesproken over de brandweerhervorming, vrijwilligers en over het kazerneplan van hulpverleningszone Fluvia. De koning en koningin waren vol lof over het werk dat wij hier uitvoeren en over het engagement van onze vrijwilligers”, zegt zonecommandant Olivier Dorme.

Overleden zoon Wouter

Tijdens de werkvergadering vertelde Rita Boone over haar ruim elf jaar geleden in dienstverband overleden zoon Wouter. “Het werd een positieve ervaring. De tekst en de attentievolle reacties van de koningin deden mij veel deugd.”

“Ik vertelde dat Wouter van kleins af bezig was met de brandweer. Hier in de kazerne hangt zijn foto en zijn kledingkastje is er nog intact. Het plein aan de kazerne draagt zijn naam en aan de oprit naar de E17 staat een gedenkteken.”

Rita Boone tijdens haar ontmoeting met de koningin. © MVD

Rita mocht donderdagmiddag meermaals een gebaar van de koningin ervaren. “Zij bleef even bij zijn foto staan en ik vernam achteraf dat zij bij een lid van het korps informeerde over de omstandigheden van het ongeval op de E17.”

“Ik ben blij dat ik dit getuigenis gaf en het heeft mij deugd gedaan. Ik vertelde ook over mijn man Gaby, eveneens met een passie voor de brandweer, die onverwachts overleden is.”

Blusdemonstratie en evacuatie

De beide burgemeesters waren niet weinig fier over het gegeven dat de post BELGIEK er kwam door een samenwerking tussen de gemeenten Anzegem en Deerlijk. Dit blijft een unieke realisatie in Vlaanderen.

Ook kreeg het koningspaar er een rondleiding en was er een oefening met blusdemonstratie en een evacuatie door de ladderwagen.

© BELGA/KURT DESPLENTER

Eerder op de dag bracht het koningspaar al een bezoek aan de hoofdzetel van Roularta Media Group in Roeselare.