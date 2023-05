Koningspaar bezoekt gemeentehuis Deerlijk en ontmoet bevolking

Vandaag was er uitzonderlijk bezoek in Deerlijk. Koning Filip en koningin Mathilde bezochten de brandweerkazerne op de Belgiek, de eerste intergemeentelijke (Anzegem-Deerlijk) realisatie in zijn soort, en reden vervolgens door naar het gemeentehuis.

In de Harelbekestraat stonden honderden Deerlijknaren geduldig, maar met veel enthousiasme te wachten op een ontmoeting met het koningspaar.

In het gemeentehuis gaven gouverneur Carl Decaluwé en burgemeester Claude Croes een speech. Vervolgens tekenden de vorsten het guldenboek van de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Deerlijk.

Rond de middag was er een receptie waarop ook Niels Destadsbader aanwezig was. Deerlijkse chocolatier Hannes Dheedene had voor de gelegenheid een vorstelijk figuur in chocolade gemaakt als cadeau voor koning Filip en koningin Mathilde.

(lees verder onder de foto)

De klas van juf Els (in cowboyhoed met Belgische kleuren) en juf Lisa (centraal) ontmoeten koning Filip. © MD

Ook de kleuters van De Berk waren aanwezig met elk een Belgisch vlaggetje. Monarchfanaat en juffrouw Els Vanassche (53) was aanwezig met een gepaste hoed.

“Ik ben zot van het koningshuis. Toen ik het nieuws vertelde in de klas dat koning Filip en koningin Mathilde Deerlijk zouden bezoeken, voelden ze zich allemaal zelf prinsessen en prinsen.”

“We hebben verschillende foto’s van de koninklijke familie bekeken en vertelden hoe hun leven eruitziet. Ze waren een klein beetje ontgoocheld dat ze alleen koning Filip hebben gezien, Mathilde was aan de overkant handjes aan het schudden. Straks maken we nog met heel de klas tekeningen over het gebeuren.”

Eerder op de dag bracht het koningspaar al een bezoek aan de hoofdzetel van Roularta Media Group in Roeselare.