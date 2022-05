Koningin Mathilde komt op bezoek in De Kindervriend

Op vrijdag 13 mei komt koningin Mathilde op bezoek in De Kindervriend in Rollegem, dit in het kader van de Dag van de Zorg. Het bezoek was gepland in maart 2022 maar door corona werd zowel de Dag van de Zorg als het bezoek van de koningin toen afgelast.

De koningin zal gedurende twee uur geleid worden door De Kindervriend met het MFC (MultiFunctioneel Centrum), de school voor buitengewoon onderwijs en het revalidatiecentrum. Voor de gelegenheid komen gouverneur Carl Decaluwé, burgemeester Ruth Vandenberghe en Geert Van Hijfte, voorzitter Dag van de Zorg naar Rollegem afgezakt.

Cupcakes versieren

In leefgroep 1 van het MFC zal de koningin een groepsgesprek hebben met een aantal jongeren en hun begeleiders. Daarna zal de koningin samen met negen kindjes en hun begeleiders de verjaardag van Aaron, een van de kindjes, voorbereiden.

“Het wordt een onvergetelijke ervaring voor de kinderen om samen met de koningin cupcakes te versieren en ook Aaron ziet er enorm naar uit om zijn verjaardag samen met de koningin te kunnen vieren.”

In de school voor buitengewoon onderwijs volgt de koningin een schoolactiviteit rond BIM bij. Bim staat voor Bewegen In Muziek en is een belangrijke tool om basale noden te bereiken.”

Smig en Smog

Koningin Mathilde maakt ook kennis met Smig en Smog, twee figuren die in De Kindervriend centraal staan. “Wij communiceren hier veel met S. M. O. G. (Spreken Met Ondersteuning van Gebaren). Smig en Smog zijn de figuren die alles daarrond in goede banen leiden. De koningin had zelf gevraagd om tussen de kinderen te zitten. In haar bijzijn worden drie gebaren aangeleerd door een logopediste.”

“Voor de kinderen de koningin uitwuiven, zullen de kinderen het smoglied zingen, een lijflied dat elk kindje hier kent.”

Bij het verlaten van De Kindervriend zullen de kinderen van vbs Sint-Theresia een erehaag vormen tot aan de auto. (EDB)