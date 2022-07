Koningin Mathilde fietst 30 kilometer in Varsenare voor mentaal welzijn

Koningin Mathilde wil voor haar 50ste verjaardag volgend jaar een positieve signaal rond mentaal welzijn geven. Daarom zal ze tussen juli en december in alle tien provincies en in Brussel een grote fiets- of wandeltocht afleggen onder het motto “Samen in beweging voor het mentale welzijn”. Vandaag trapt ze de actie af in Varsenare in het zorgcentrum ‘Licht & Liefde’ voor mensen met een visuele beperking.

Vandaag is koningin Mathilde te gast in het zorgcentrum ‘Licht & Liefde’ in Varsenare voor slechtzienden of blinden. Daar trapt ze een actie af rond bewegen en mentale gezondheid.

Volgend jaar wordt ze op 20 januari 50 jaar en daarom wil ze het mentaal welzijn in België in de kijker zetten onder het motto “Samen in beweging voor het mentaal welzijn”.

Samen met de slechtziende en blinde bewoners

Tussen juli en december zal ze in alle tien provincies en in de hoofdstad Brussel een wandeltocht van 20 kilometer of een fietstocht van 30 kilometer afleggen. Dat doet koningin Mathilde samen met mensen en organisaties, die bezig zijn met projecten rond mentaal welzijn.

In Varsenare fietst ze samen met de slechtziende en blinde bewoners van het zorgcentrum ‘Licht & Liefde’ en personen met een beperking of kwetsbaarheid van de Brugse organisaties UNIE-K, Oranje en ’t Veldzicht.