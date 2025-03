Koningin Mathilde brengt bezoek aan Brugse zorginstelling UNIE-K Ons Erf

In aanloop naar de Dag van de Zorg op 16 maart bracht Koningin Mathilde vrijdagmorgen een bezoek aan UNIE-K Ons Erf in Brugge. Ongeveer vierhonderd vierhonderd medewerkers zetten er zich in voor de zorg en ondersteuning aan 235 residentiële en 20 semi-residentiële personen met een beperking. De koningin nam uitgebreid de tijd om kennis te maken met de medewerkers en de cliënten, zoals Hans, die er een loopbaan als slager heeft opzitten maar op latere leeftijd een hersenletsel opliep.

Stipt om 10 uur arriveerde koningin Mathilde met haar gevolg aan de hoofdingang van de instelling UNIE-K Ons erf aan de Chartreuseweg in de Brugse deelgemeente Sint-Michiels. Ze werd er opgewacht door provinciegouverneur Carl Decaluwé, eerste gedeputeerde Bart Naeyaert, burgemeester Dirk De fauw en de directie en het bestuur van deze zorginstelling. Ons Erf, dat jarenlang bekend was onder de naam PIDO, maakt deel uit van de zorggroep UNIE-K die ook nog vestigingen heeft in Emelgem en in Gits. Ons Erf in Brugge werd gestart op 1 april 1986 onder impuls van de Provincie West-Vlaanderen. “Onze organisatie biedt zorg en ondersteuning aan mensen met zowel een aangeboren als een niet aangeboren hersenletsel. Het gaat hierbij om mensen die een ernstige verstandelijke beperking hebben – met of zonder bijkomende gedragsproblemen – of een ernstige fysieke beperking”, zegt communicatieverantwoordelijke Jessie Priem. “Ongeveer 400 medewerkers zetten zich hier in voor de zorg aan 235 residentiële en 20 semi-residentiële personen.”

Natuurfoto’s

De koningin kreeg tijdens haar bezoek een rondleiding door de verschillende wooncomponenten en zorgfaciliteiten en maakte zo kennis met zowel bewoners als zorgverleners. Op een eerste ‘halte’ luisterde ze geboeid naar de verhalen van bewoners met een niet-aangeboren hersenletsel of ‘NAH’. Opmerkelijk was het verhaal van Hans, die er een succesvolle loopbaan als slager had opzitten. Hij werd echter op latere leeftijd getroffen door een hersenletsel, wat hem zowel mentaal als fysiek beperkt. Ondanks deze zware tegenslag houdt hij er kennelijk de moed in. “Vroeger was ik een grote paardenliefhebber, maar hier op het domein zijn ook paarden die ik graag ga bezoeken en verzorgen”, vertelde de man aan de koningin. “Ik ga vaak met een vriend buiten wandelen en heb me ook toegelegd op fotografie”.

Koningin Mathilde toonde heel veel interesse tijdens haar bezoek. © DC

En de bewijzen daarvoor waren er: de wanden waren getooid met enkele mooie natuurfoto’s van de hand van Hans. De koningin genoot daarna ook nog van een muzikaal intermezzo. Een groepje bewoners zong, samen met enkele begeleiders, het bekende nummer ‘Ik hou van U’ van Noordkaap toen de koningin in hun lokaal binnen kwam. Het was een gebaar dat ze duidelijk kon waarderen. De koningin ging in gesprek met enkele bewoners en moest antwoorden op vragen zoals ‘Waarom is de koning niet mee?’…Een wel erg enthousiaste bewoonster vroeg én kreeg een dikke knuffel van de koningin.

Huifkar

In een gemeenschappelijke leefruimte bij een wooneenheid even verderop op het bijzonder grote domein maakte ze kennis met nog enkele andere bewoners. Onder meer met een groepje dat tiramisu aan het klaarmaken was als ‘vier-uurtje’.

Vervolgens maakte de koningin een ritje met de huifkar naar het hippotherapiecentrum, het paradepaardje van de zorgvoorziening, waar ze meer te weten kwam over de therapeutische voordelen van hippotherapie. “Bij deze therapie worden paarden ingezet om bewoners met een diep verstandelijke beperking zintuiglijke stimulatie te bieden. De therapie draagt bij aan zowel het fysieke als emotionele welzijn van de bewoners”, vertelde communicatieverantwoordelijke Jessie Priem. “Hiervoor worden paarden ingezet met een eerder tam karakter, die dus geen bedreiging vormen en zich graag laten aaien en knuffelen door de bewoners.” Na het bezoek aan het hippotherapiecentrum nam de koningin afscheid en vertrok de koninklijke karavaan terug.

UNIE-K nodigt overigens ook het grote publiek uit om Ons Erf in Brugge te bezoeken. Dat kan op de Dag van de Zorg, zondag 16 maart van 10 uur tot 17 uur. Bezoekers kunnen een unieke zorgervaring beleven door deel te nemen aan interactieve belevingsmomenten en er zijn boeiende gesprekstafels.

Meer info via www.uniek.org/dagvandezorg