Koning van de bijen Amaury (35) verovert Komen-Waasten met zijn honingproducten: “Nu zelfs al in de supermarkt!”

Wie recent de handelszaken in Komen-Waasten binnenstapte, kon er bijna niet naast kijken: honing is hipper dan ooit. Aan de bron van deze zoete hype ligt Amaury Leroy (35) die vanuit zijn tuin een hele zwerm bijen onder controle houdt. De man bereidt zich ondertussen voor om zelf bijenkoninginnen te gaan bevruchten.

“Ik ben Amaury en ik maak honing.” De bescheidenheid waarmee de imker zich keer op keer voorstelt staat in schril contrast met de kwaliteit van de producten die hij in zowat iedere winkel van de streek levert. Voor de grondstof moet Amaury alvast niet ver zoeken, zijn eigen bijenkolonies leveren hem meer dan voldoende materiaal.

‘Bij’-leren

“Ik heb een erg grote tuin en ben altijd al een natuurliefhebber geweest”, lacht de imker. “In 2020 besloot ik dan ook om een drietal bijenkorven te installeren. Het was een wereld die me fascineerde en ik was blij dat ik mezelf kon overtuigen de stap te zetten. Ik had er geen idee van hoe het allemaal in zijn werk ging, maar ik ben erg nieuwsgierig. Al snel kocht ik een aantal boeken en encyclopedieën en ook via het internet verzamelde ik zoveel mogelijk kennis. Uiteindelijk is de bal zo aan het rollen gegaan.”

“De korven staan op verschillende plaatsen in de streek opgesteld, want enkel zo kunnen de bijen bij andere bloemen terecht”

Amaury is nu verantwoordelijk voor een klein bijen-imperium dat blijft groeien. “De oorspronkelijke drie korven heb ik nog steeds, al heb ik er nu in totaal meer dan 20 staan, op verschillende plaatsen”, gaat hij verder. “Het geheel werd uitgebreid met speciale kweekkolonies en kleine kasten, waar ik specifieke bestuivingen kan gaan nastreven. De korven staan ook op verschillende plaatsen in de streek opgesteld, want enkel zo kunnen de bijen bij andere bloemen terecht. Zo kunnen we gaan spelen met de smaak en de geur van de honing.”

Honing, snoep en siroop

In 2022 kon de imker op die manier 300 kilogram honing verzamelen, een grondstof die hij nadien in een brede waaier van producten wist te verwerken. “Van de standaard honing in potjes tot snoep en zelfs siroop”, verduidelijkt hij. “Ik wil echt via een divers aanbod mensen laten kennis maken met dit natuurlijk product. Het is ook cruciaal dat alles hier in huis wordt gemaakt, 100% artisanaal dus. Voor mij is het een voortdurend proces van leren, experimenteren en bijsturen waar nodig. Het is natuurlijk leuk om te zien dat het in de smaak valt bij de mensen. Ondertussen liggen de producten afkomstig van mijn bijen tot zelfs in de supermarkten van de regio.”

Koninginnen bevruchten

Een exponentiële groei waar mening ondernemers jaloers op zouden zijn, al stopt het verhaal van Amaury hier niet. “Nu gaat mijn aandacht volop naar het bestuderen van technieken om koninginnen artificieel te gaan bevruchten. Het is een erg delicate procedure waarvoor een speciale machine moet worden gebruikt. Op dit moment is het nog toekomstmuziek, want de aankoop van zo’n machine kost bomvol gold. Ik hoop toch tegen eind 2023 klaar te zijn voor deze nieuwe stap”, besluit Amaury.