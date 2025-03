Koning Filip bezoekt Parcourage: “Een heel bijzonder moment”

Bijzonder bezoek woensdag 19 maart bij Parcourage in Brugge. Koning Filip kwam er langs om de organisatie te eren voor hun waardevolle werk op het gebied van sociale inclusie.

Parcourage is een lokaal partnerschap dat zich richt op mensen met complexe problemen en hen ondersteunt bij hun herintegratie in de maatschappij. “We bestaan nu meer dan een jaar, en we boeken echt mooie vooruitgang”, vertelt Hanke Vandorpe (28), medewerker bij Parcourage. De organisatie richt zich vooral op jongvolwassenen. “Onze doelgroep ligt tussen de 17 en 30 jaar, omdat we juist deze jongeren en jongvolwassenen de kans willen geven om zich opnieuw in de samenleving te integreren.”

Hoog bezoek

“Als project vallen wij onder Europa WSE (Werk en Sociale Economie), onze belangrijkste financieringsbron. Praktisch alle middelen die we ontvangen, komen via hen. Europa WSE fungeert ook als onze moederorganisatie, wij rapporteren aan hen. In januari werd er vanuit Europa WSE een high-level forum georganiseerd, en wij kregen de kans om daar te spreken. Op dat forum was de adviseur van de koning aanwezig, wat we vooraf niet wisten.”

Daarna kwam plots een telefoontje van het hof met de vraag of koning Filip een bezoek mocht brengen. “Dat was natuurlijk heel bijzonder. Zo’n telefoontje krijg je niet elke dag. Het was prachtig om te horen dat de koning daadwerkelijk interesse toont in onze organisatie en onze werking.”

De koning verbleef een kleine twee uur bij Parcourage. “Hij stelde veel vragen, zowel aan ons als aan de jongeren. Eerst hadden we een gesprek met hem en onze partners over onze activiteiten, en daarna ontmoette hij drie jongvolwassenen die bij ons in begeleiding zijn, samen met hun coaches. Ook voor hen was het een bijzonder moment om koning Filip te ontmoeten.”

Erkenning

“Wat ik onthou, is dat de koning vooral geïnteresseerd is in de jongeren, en hun herintegratie in de maatschappij. Dat was volgens mij reden waarom hij zoveel interesse toonde in onze organisatie. We zijn enorm blij dat de koning naar ons toe kwam. Dit is natuurlijk iets dat we met trots kunnen toevoegen aan ons palmares”, vertelt Hanke.

Bij het afscheid schudde de koning de hand van elke medewerker en toonde zo nog eens zijn waardering voor hun waardevolle werk.