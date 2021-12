Koning Ezel en Kuurne Laat Leven koken voor minderbedeelden

Koning Ezel David Claeys en het bestuur van Kuurne Laat Leven vergeten ook dit jaar de minderbedeelden van Kuurne niet. Zondag 26 december kwam het ganse team samen in de keuken van de Regenboog van Groep Ubuntu om er een kerstmaal klaar te maken, die morgen, maandag 27 december huis-aan-huis zal worden geleverd bij zo’n 75 mensen.

“Voor corona zijn intrede deed ging dit feestmaal ook vergezeld van een eindejaarsfeest”, vertelt Koning Ezel David Claeys. “Gezien we vorig jaar ook al geen eindejaarsfeest konden aanbieden, losten wij dat op door middel van afhaalsysteem. Dit jaar opteren we echter voor een huis-aan-huis-levering.”

Kuurne Laat Leven is een groep vrienden en vrijwilligers die jaarlijks een Kerstfeest met gezellig samenzijn organiseren voor kansengroepen in Kuurne. Tijdens zijn aanstelling in 2019 beloofde Koning Ezel plechtig om de komende jaren het koken van deze maaltijd op zich te nemen en nog steeds is Sire David Claeys van zijn woord.

Op het menu dit jaar: Een stoofpotje van vis met puree of van kip met krielaardappeltjes. Voor de allerkleinsten staan kippengehaktballetjes met tomatensaus op het menu.

(BRU)