Koning en koningin komen op 4 mei naar brandweerkazerne op de Belgiek in Deerlijk

Op donderdag 4 mei is er uitzonderlijk bezoek in Deerlijk. De koning en koningin komen naar de brandweerkazerne op de Belgiek.

Deze hulpdienst was de eerste intergemeentelijke (Anzegem-Deerlijk) realisatie in zijn soort. Daarna rijden de gasten naar het gemeentehuis voor een officieel bezoek. In de Harelbekestraat, nabij het gemeentehuis, is er een ontmoeting met de bevolking. In het gemeentehuis stelt burgemeester Croes zijn gemeente voor en ondertekenen de vorsten het guldenboek. Rond de middag is er een receptie.

Boudewijn in 1979

Bijna vijfenveertig jaar geleden was koning Boudewijn in Deerlijk. Een afspraak in de toenmalige firma Jumatt, op de industriezone; nu is daar Brentag gevestigd. Roger Terryn (nu 90) was toen burgemeester en mocht aan de poort van het bedrijf de hoge gast verwelkomen. Er volgden op die 9de oktober 1979 een werkvergadering en een bedrijfsbezoek. Op de middag was er een ontmoeting met de werknemers. Tijdens de receptie ontving de koning van de oprichter van Jumatt een kooi met twee witte duiven – Julien Matthijs was een gekend duivenmelker. Burgemeester Terryn overhandigde aan Boudewijn, in aanwezigheid van het schepencollege, een luxeboek met een levensbeschrijving van Hugo Verriest en René Declercq. De schoolkinderen stonden langs het parcours dat de koning op Deerlijks grondgebied aflegde. (MVD)