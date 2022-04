Koning bezoekt Kringloopwinkel in Avelgem: “We dachten eerst aan een grap”

Koning Filip heeft vrijdagochtend de Kringloopwinkel in Avelgem bezocht. Het was de allereerste keer in de Belgische geschiedenis dat de koning een bezoek aan Avelgem bracht. “Hij zei dat we hier echt nuttig werk leveren, dus dat was wel leuk om te horen”, zegt Bieke Caron. Het geduld van de leerlingen van het vijfde leerjaar van basisschool de Toekomst werd beloond: de koning kwam even een praatje maken.

Het was dankzij Rino Feys, al 9 jaar medewerker bij de Kringloopwinkel, dat koning Filip in Avelgem belandde. “Vorig jaar raakte ik aan de praat met een klant, die me vroeg wat voor speciaals we planden voor de Dag van de Kringloopwinkel”, zegt Rino. “We hadden voor wat animatie gezorgd, maar de klant was niet onder de indruk. Ik zei toen ironisch ‘dat de koning zou langskomen’, en hij lachte me wat uit. ‘Er gaat véél moeten gebeuren vooraleer de koning naar de kringloopwinkel komt, hoor.’ Daarop ben ik in mijn pen gekropen, en heb ik een brief geschreven naar de koning om te vertellen welke mooie dingen we hier doen, en hem te vragen om eens langs te komen.”

Geen grap

Tot zijn verbazing kreeg Rino plots telefoon van een medewerker van het Hof, om te laten weten dat de koning zou langskomen. “Ik geloofde het eerst niet, ik dacht dat het een grap was van een van de collega’s. Maar het was wel degelijk echt.”

De Kringloopwinkel van Avelgem is een deel van de vzw Deltagroep. Als maatwerkbedrijf geeft de vzw een nieuwe kans aan mensen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten, via opleiding, werkervaring en duurzame tewerkstelling. De vzw bestrijdt ook kansarmoede, niet alleen door het creëren van jobs maar ook door goederen aan een lagere prijs en materiële hulpverlening aan te bieden.

Echt wel trots

Koning Filip kreeg even uitleg over de werking van de Kringloopwinkel, en nam daarna even de tijd om met medewerkers te praten. “Ons heeft hij gevraagd of we voldoening haalden uit ons werk”, vertellen Bieke Caron, Darline Ardenoy en Karen Lefevere, alle drie coaches en teamleaders. “We zijn echt wel trots dat hij naar onze werkplek is gekomen. Hij zei dat ons werk nuttig en belangrijk is, en het deed wel deugd om dat te horen.”

Ook Ghassan Al Mashhadani maakte even een praatje met de koning. “Ik werk hier al een jaar in de Kringloopwinkel, en mocht de koning vertellen wat mijn taken hier allemaal zijn. Ik help met de kassa, zorg voor prijzen op de producten,… een beetje van alles. Ik vond het wel een aangenaam gesprekje.”

Financieel directeur An Nuytten had minder geluk, zij moest samen met wat collega’s het bezoek volgen vanuit een apart kantoortje boven in de winkel. “We konden het wel goed zien, maar hoorden niets. Jammer. Maar gelukkig hebben we hem op het einde wel nog wat beter kunnen horen en zien toen hij weer wegging.”

Praatje met leerlingen

De leerlingen van het vijfde leerjaar van basisschool de Toekomst stonden het hele bezoek, zo’n twee uur, buiten te wachten op de koning. Hun geduld werd beloond: hij kwam even een praatje maken. Vooral Lander Nottebaert was enthousiast om te vertellen dat de schooldag erop zat na hun bezoekje. (JM)