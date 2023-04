Kona Meurisse is het nieuwe gezicht van het Kasteel van Loppem: “Een eer dat ik op plek kan werken die zoveel historische waarde heeft”

Wie het Kasteel van Loppem bezoekt, wordt sinds kort verwelkomd door Kona Meurisse. De pas afgestudeerde historica wil het kasteel attractiever maken voor kinderen. “Zo wil ik mijn inhoudelijke stempel drukken.”

Kona Meurisse (23) groeide op in Loppem en woont er vandaag nog steeds. Ze studeerde vorig jaar af in de richting Geschiedenis aan de universiteit van Gent. Omdat het moeilijk is om meteen een job te vinden in die afstudeerrichting, ging Kona aan de slag bij Liantis. Tot haar mama een belletje kreeg van Isabelle van Caloen. De barones is de drijvende kracht achter het Kasteel van Loppem en was op zoek naar een nieuwe medewerker voor het kasteel. “Mijn mama en stiefpapa zijn hier in 2015 getrouwd in de feestzaal. Mama is zo in contact gekomen met Isabelle. Toen ik in mijn derde jaar Geschiedenis zat, stuurde ze naar Isabelle een mailtje om te zeggen dat ze zeker iets mocht laten weten als ze ooit iemand nodig had, bijvoorbeeld voor een studentenjob. Maar toen hadden ze niemand nodig. In november 2022 nam Isabelle zelf contact op met ons. Ik ben op gesprek gekomen en op 16 januari 2023 ben ik gestart in het kasteel”, begint Kona. Een klein historisch weetje over Kona zelf: ze werd vernoemd naar een plaats in Hawaï (Kailua-Kona) waar de Ironman gelopen wordt. “Mijn papa was superfan van die marathon, al heeft hij ze zelf nooit gelopen. Maar zo ben ik dus wel aan mijn naam gekomen.”

Kona doet vanalles in het kasteel. “Benoit Kervyn staat in voor het kunstgedeelte, Isabelle van Caloen voor het financiële luik en ikzelf voor het reilen en zeilen binnen het kasteel. Mijn takenpakket is héél divers. Historische gegevens dubbelchecken, groepen en particulieren ontvangen, de sociale media en de website updaten, de nieuwsbrief uitschrijven, het verhuur van de feestzaal,… er is hier altijd werk. Het stopt niet. Ik hou van die variatie in mijn takenpakket, de vrijheid die ik krijg én ik vind het een ontzettende eer dat ik op een plek kan werken die zoveel historische waarde heeft.”

Family trail

Kona heeft ook een persoonlijke missie. “Ik zie het als één van mijn doelen om het kasteel attractiever te maken voor kinderen en families met jonge kinderen. Zo wil ik inhoudelijk mijn stempel drukken. Daarom ontwikkelde ik een family trail voor kinderen. Ze gaan aan de slag met vraagjes en zoek- en doe-opdrachten in het kasteel.”

Het nieuwe toeristische seizoen werd zopas voor geopend verklaard. Het Kasteel van Loppem pakte uit met enkele nieuwigheden. Onder meer het Blauw Salon werd opgefrist. “Laat dit net een van mijn lievelingszalen zijn in het kasteel. De prachtige fresco’s van August Martin in combinatie met de speciaal hiervoor geschreven verzen van Guido Gezelle, ronduit indrukwekkend. In dit salon ontving gravin Savina de Gourcy Serainchamps, echtgenote van baron Charles van Caloen, haar gasten. Volgens de mondelinge overlevering hebben de Duitsers die hier militair ingekwartierd waren tijdens de Tweede Wereldoorlog, het kasteel niet vernield uit respect voor het werk van de Duitse schilder August Martin.”

“De neogotische bedjes waren te klein voor koning Albert I, dus kwamen er veldbedjes”

Nog een plek waarvan Kona vindt dat je hem zeker moet gezien hebben? “In het kasteel volgt het ene pareltje het andere op. Maar als ik dan toch nog een plek moet kiezen, dan neem ik de kamer waar koning Albert I en koningin Elisabeth een maand verbleven vrijwel een maand na de Eerste Wereldoorlog. Ze waren hier toen voor het befaamde Akkoord van Loppem. Omdat de neogotische bedjes te klein waren voor de koning, maakten ze plaats voor veldbedjes. Vandaag tref je die slaapkamer aan in zijn oorspronkelijke staat, zoals toen de koning en koningin hier toen sliepen. Fenomenaal toch?!”

