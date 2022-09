Komt VDAB in oude rijkswachtkazerne van Oostende?

Er zijn plannen om het oude politiekantoor op de Alfons Pieterslaan een nieuwe invulling te geven voor de VDAB. Het stadsbestuur wil vermijden dat er een asielcentrum komt.

Het gebouw in de Alfons Pieterslaan is vrij recent. Op de gronden van de vroegere rijkswachtkazerne werd het opgetrokken in 1993-1994 en het deed tot aan de politiehervorming dienst als locatie voor de rijkswacht. Het gebouw is steeds eigendom gebleven van de federale overheid waar ook de politiezone Oostende het huurde tot ze begin 2020 hun intrek namen in het nieuwe gebouw in de Lijndraaierstraat. Sindsdien stond het kantoorgebouw leeg en waren geruchten dat er een foodmarket zou komen. Ook de binnenparking biedt wel wat mogelijkheden.

“Het gebouw stond leeg en we willen als stadsbestuur een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden”, schetst burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Daarom zijn we gesprekken gestart met de Regie der Gebouwen. Er zijn verschillende mogelijkheden, maar één van de belangrijkste partners waarmee we gesprekken aanknoopten, is de VDAB. Die hebben een werkwinkel in de Brigantijnenstraat op het Hazegras en ook nog een vestiging op de Konterdam en het zou goed zijn als dat zou samengebracht worden in één gebouw dat goed bereikbaar is.”

De deal is nog niet rond maar de Oostendse burgemeester is positief. “De gesprekken met de VDAB verlopen zeer goed. Ik verwacht dat er in de komende maanden duidelijkheid komt.”

Liever geen Opvangcentrum

Het gebouw in de Alfons Pieterslaan kwam al in het vizier van Fedasil als mogelijke locatie voor een opvangcentrum. Mede daardoor organiseerde Oostende vrij snel na de eerste signalen van de Oekraïnecrisis een opvang in een privaat gebouw. Het stadsbestuur heeft in het voormalige politiekantoor liever geen asielcentrum. Bart Tommelein: “Het is in principe niet aan ons om de bestemming in te vullen, maar als ik het over laat aan de Regie der Gebouwen dan komen er misschien dingen die we liever niet hebben. Een leegstaand federaal gebouw komt meteen in het vizier van de minister van Migratie. De vorige staatssecretaris heeft dat al eens gevraagd aan de stad en we hebben er gesprekken over gevoerd. Maar dat is daar geen ideale bestemming. Daarom nemen we het voortouw in deze piste met de VDAB.”

De inplanting van de VDAB zou ook op een andere manier goed passen : de locatie, gelegen in het centrum, is beter bereikbaarder dan de vestiging in de Archimedesstraat en zou zich bevinden op een boogscheut van interimkantoren en opleidingscentra voor het volwassenenonderwijs.