Komt nieuw sportpark ’t Veld in Damme in het gedrang?

Komt er nog wel een nieuw sportpark op ’t Veld? Dat is de vraag die raadslid Caroline Debbaut zich stelde op de jongste gemeenteraad. Uit de notulen van het College bleek dat het project in zijn huidige vorm financieel niet haalbaar is voor het stadsbestuur. “Onze diensten en Farys zullen een nieuw voorstel uitwerken”, repliceerde sportschepen De Sutter.

Tijdens de jongste zitting van de gemeenteraad stelde oppositieraadslid Caroline Debbaut (Damse Belangen) vragen bij de stand van zaken rond de realisatie van het geplande nieuw Sportpark ’t Veld in Sijsele. In de notulen van het College had ze namelijk gelezen dat het College zich akkoord verklaarde met de visie van de financiële dienst over het financiële plaatje rond dit dossier.

En die luidt met name dat ‘op basis van de cijfers die recent aangereikt werden door Farys – die zou instaan voor de bouw en exploitatie van het sportpark (red.) – het meerjarenplan van Stad en OCMW Damme dit project niet kan dragen’.

Voor Sportpark ’t Veld staat in het huidige financieel meerjarenplan zo’n 7 200 000 euro gebudgetteerd. En volgens de financiële dienst zou daar, gelet op het gecumuleerd budgettair resultaat, nog zo’n 1 500 000 euro aan toegevoegd kunnen worden. Raadslid Debbaut wilde weten welke kost Farys dan wel voorziet en of er überhaupt nog wel een nieuw sportpark komt.

Uit het antwoord van schepen van Sport Christoph De Sutter (CD&V+) bleek dat in het huidig door Farys voorziene scenario de kosten zouden oplopen tot maar liefst 12 000 000 euro. “De belangrijkste reden hiervoor is dat in het huidig scenario de werking van de gemeentelijke turnzaal (aan het Lindenplein, red.) in grote mate zou geïntegreerd worden in het nieuw sportpark ’t Veld, waar we zoveel mogelijk sport willen centraliseren. Dat zorgt voor een grotere en dus ook duurdere infrastructuur”, stelt schepen De Sutter.

Ambities niet inperken

“Bij de gemeentelijke turnzaal werden onlangs problemen ondervonden met de dakbedekking dus we moeten daarvoor wel een oplossing zoeken. Zeker voor het volleybal. En op termijn hebben we ook andere plannen met deze zaal, die meer gericht zou worden op schoolsport en polyvalent gebruik. Daar komt nog bij dat de prijs van de grondstoffen en bouwmaterialen ook flink gestegen is.”

”We hebben nu de diensten en Farys de opdracht gegeven om een nieuw voorstel uit te werken. Het is daarbij zeker nog geen vaststaand feit dat we onze ambities zullen inperken. We zullen immers ook onderzoeken of we elders bijkomende middelen kunnen aanwenden. De timing blijft dat we nog deze legislatuur met de werken willen starten.”

(PDV)