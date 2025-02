Komst windmolens stoot op heel wat tegenwind in Kortemark: “Turbines horen thuis op zee”

Een vijftal jaar geleden voerde Kortemark actie tegen de komst van windmolens in de Handzamevallei. Nu is het alle hens aan dek in Zarren, omdat daar uitlekte dat een projectontwikkelaar op zoek was naar gronden om er zes windturbines te plaatsen. Zarren kwam meteen in actie en gaf al flink tegenwind met de actiegroep TegenWind Zarren.

Meer dan 100 man in de raadzaal, gaande van leden van de dorpsraad tot zelfs bekende Zarrenaar en B&B-uitbaatster Elsje Helewaut. Allemaal kwamen ze resoluut ‘neen’ zeggen tegen de mastodonten van 250 meter hoog die Eneco in Zarren wil neerpoten. “Mij werd gevraagd om als aanspreekpunt te fungeren voor actiegroep TegenWind Zarren”, aldus Zarrenaar Bertrand van Acker, ook voorzitter van de dorpsraad. “Die actiegroep kwam er als reactie na het uitlekken van verhalen in ons dorp. Een projectontwikkelaar bezocht er landeigenaars en bood er grote sommen geld om op hun grond windmolens te plaatsen. Dat Eneco nu tijdelijk de handdoek gooit, kan alleen te wijten zijn aan het feit dat in een kleine dorpskern als Zarren de inwoners nog met elkaar praten. Projectontwikkelaars beseffen niet dat de volkse wijsheid de kraaien gaan het uitbrengen nog steeds van kracht is in dorpen zoals het onze”

Al twee molens

“Dat Eneco beroep doet op externe firma’s om hun buit binnen te halen, is nog begrijpelijk, maar de manier waarop die te werk gaan, is verwerpelijk. De bevolking van Zarren moet nu de tijd krijgen om zijn wonden te likken. TegenWind Zarren krijg nu ook de tijd om zich verder voor te bereiden op wat nog komt. We beseffen ten volle dat dit slechts een tijdelijke beslissing is. Eneco is zich nu aan het voorbereiden hoe ze hun buit toch nog kunnen binnenhalen. Vandaar dat we de inwoners van Zarren opriepen om naar de gemeenteraad af te zakken. Laat ons duidelijk zijn: wij zijn zeker niet tegen windenergie, maar zes windmolens tussen de 170 en 250 meter hoog in de buurt van de Vlaestraat, Zarren-Lindestraat, Mollestraat en Klerkenstraat is een beetje te veel van het goede. Wat met de enorme slagschaduw en de geluidsoverlast? We hebben al twee mooie molens in ons landelijke Zarren en dat volstaat. Windturbines horen thuis op zee en in industriegebied”, besluit Bertrand.

“We weten van niets”

“Officieel weten wij van niets en er is nog geen aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend”, weet burgemeester Karolien Damman (CD&V) te vertellen. “Wat ons stoort, is hoe energieleverancier Eneco te werk gaat. Inwoners contacteren ons omdat ze ongerust zijn omdat ze iemand van Eneco over de vloer kregen. Transparante communicatie ware beter geweest, want zo creëer je onzekerheid bij de inwoners. Ik begrijp dus zeker de reactie van de Zarrenaren. Een aantal jaren geleden keurden we de inplanting van twee windturbines in de Handzamevallei af, want de inplanting was toen allesbehalve correct. Maar toen waren we tenminste op de hoogte gebracht. Nu weten we niks over het aantal windmolens, de hoogte ervan en de plaats waar ze ingeplant zullen worden.”

“We zijn niet tegen windenergie, maar dit is wat te veel van het goede” – Bertrand van Acker

“We hebben vanuit het gemeentebestuur contact opgenomen met Eneco en hen duidelijk gemaakt dat we allesbehalve tevreden zijn met deze manier van werken. Ondertussen heeft Eneco alles on hold gezet en kunnen wij kijken wat we verder kunnen ondernemen, samen met TegenWind Zarren. Het welzijn van onze inwoners staat bij ons steeds voorop”, besluit Damman.

Ontslag Dewulf

Laurens Vandewalle (Zeker 8610) gaf mee dat raadslid Johan Dewulf in deze zaak betrokken partij is en dus ontslag neemt als gemeenteraadslid en als lid van de fractie van Zeker 8610. Door deze beslissing hoopt de partij dat de rust zal terugkeren. Wie Dewulf zal vervangen, is nog niet bekend.