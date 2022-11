Komst vluchtelingenkamp zorgt voor gemengde gevoelens: “Regering beslist zonder overleg”

‘Geen nieuws is goed nieuws’, mijmert burgemeester Frank Casteleyn. In afwachting van een gesprek met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor, onderneemt hij nog geen juridische stappen tegen de komst van een asielcentrum voor 150 à 500 vluchtelingen.

Het nieuws over de plannen voor de omvorming van het gebouw van de Civiele Bescherming tot een centrum voor vluchtelingen sloeg in Jabbeke in als een bom. Dat het de federale regering menens is, blijkt uit het feit dat de Regie der Gebouwen vorige week donderdag een tienkoppige delegatie naar het aftandse gebouw afvaardigde. Die moesten nagaan in hoeverre de loodsen in de Stationsstraat bewoonbaar zijn, en welke ingrepen nodig zijn om er vluchtelingen in menswaardige omstandigheden te herbergen. Zaterdag betoogde het Vlaams Belang tegen de plannen van de federale regering.

In café Concordia, in de Constant Permekelaan, wordt het nieuws over de komst van een vluchtelingenkamp druk becommentarieerd.

Claudy Eneman vindt de maatregel een fraai staaltje van de manier waarop in ons land aan politiek gedaan wordt: “De federale regering beslist, zonder overleg. Ze weten niet waar naartoe met al die vluchtelingen, en de gemeenten moeten het maar oplossen.”

Rudi Cornelis voegt eraan toe: “De ligging van het gebouw is ideaal om naar Engeland te vluchten, zo dicht bij de autosnelweg. Die regeringsbeslissing dwarsboomt de plannen om het gebouw van de Civiele Bescherming een nieuwe bestemming te geven.”

Claudy Eneman betwijfelt of de vluchtelingen zich ooit zullen kunnen integreren: “Onze gemeente behoort qua wonen tot de top tien van duurste gemeenten in de provincie. Er zijn nauwelijks sociale woningen en de huurprijzen swingen de pan uit. Vele Jabbekenaars hebben al grote moeite om de huur te betalen.”

Herbergierster Isabelle Emmery beaamt: “Hier om de hoek staat een dakappartement te koop voor 549.000 euro!”

En burgemeester Frank Casteleyn? In afwachting van een gesprek met staatssecretaris Nicole De Moor zet hij zijn dreigement om juridische stappen te ondernemen on hold: “De federale regering zegt dat het tijdelijk is. Maar ik ken dat. Mijn schoonmoeder zou ook tijdelijk, voor veertien dagen, bij ons thuis intrekken. Ze woont hier nu al tien jaar. Het opvangcentrum in Sijsele wordt nu al vijf jaar gebruikt.”

Te zware last

“De federale regering doet alsof Jabbeke de provinciehoofdstad is”, zegt de burgemeester. “We krijgen ook al een gesloten opvangcentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers, voor ze gerepatrieerd worden. Ik heb niks tegen vluchtelingen, het zijn arme mensen. Maar hun kinderen moeten onderwijs, medische zorgen krijgen. Wie moet dat oplossen? Jabbeke? Voor een kleine gemeente is die last te zwaar om dragen. Ik heb enkel de toezegging dat er in het kamp zelf onderwijs zal verstrekt worden aan de kinderen van asielzoekers.” (Stefan Vankerkhoven)