Komst Vlaamse Hoofdweg in Ardooie zorgt ervoor dat Kjell (26) zijn broodjeszaak niet durft te kopen: “Kans is groot dat passage wegvalt”

De Ardooise broodjeszaak Pistoletto, gelegen langs de drukke N37, houdt in september op te bestaan. Kjell Vandenberghe (26), die zijn ouders er opvolgde, had graag de zaak gekocht, maar stapt daar nu van af. “De mogelijke herindeling van de N37 als Vlaamse Hoofdweg zorgt ervoor dat het risico veel te groot is.”

De familie Vandenberghe huurt al 18 jaar de site langs de Oostlaan waar vroeger ook een tankstation was. Jan Vandenberghe en Christèle De Smet runden er een dertiental jaar een broodjeszaak, zoon Kjell volgde hen vijf jaar geleden op. “Pistoletto draaide de afgelopen jaren erg goed. Mijn vriendin heeft hier in het centrum van Ardooie een eigen kapsalon. We wonen sinds enkele maanden samen in Moorsele. Het geluk lachte ons toe, we waren vertrokken.”

Kjell ving echter onlangs het nieuws omtrent de mogelijke herindeling van de N37 als Vlaamse Hoofdweg op. De mogelijkheid bestaat dat de N37, de verbindingsweg tussen Aalter en Roeselare, een belangrijkere verkeersas wordt. De weg zou dan uit twee rijstroken in beide rijrichtingen en een middenberm bestaan. “Momenteel moeten we het echt van onze passage hebben, maar wanneer we bijvoorbeeld op een ventweg zouden terechtkomen met Pistoletto is de kans heel erg groot dat die passage wegvalt.”

Kjell speelde al een eindje met het idee om de zaak te kopen. “Ook mijn ouders hadden daarin al eens interesse getoond, maar de eigenaar hield toen zijn been stijf. Het huurcontract loopt eind september af en nu kreeg ik plots van de eigenaar wel de kans om de site aan te kopen.”

Harde noot

Dat risico durft Kjell nu niet meer nemen. “Hoewel er nog geen concrete plannen zijn voor de Vlaamse Hoofdweg zijn er te veel onzekerheden. Ik durf het risico echt niet te nemen.”

Kjell hoopte dat hij van de eigenaar de kans kreeg om nog voor onbepaalde duur te huren, maar dat blijkt geen mogelijkheid. “Het is kopen of stoppen. Een harde noot om te kraken. Dit is heel erg jammer. De zaken draaiden goed en we hadden het hier naar onze zin. Ook voor mijn ouders, die hier mooie tijden kenden, is dit erg spijtig.”

Samen met zijn vriendin geniet Kjell tot 9 augustus van vakantie. Daarna blijft de broodjeszaak nog ruim een maand open. “Tijdens ons verlof zullen we goed nadenken over wat de toekomst brengt. Graag zou ik iets gelijkaardigs doen op een andere locatie, maar een ideale plek zoals hier vinden wordt niet evident.”

De inboedel van de broodjeszaak laat Kjell over. Wie interesse heeft, kan mailen naar pistoletto-ardooie@hotmail.com.