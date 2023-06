Komst Ventilus biedt oplossing voor ander heikel dossier: De Mol (Izegem) niet langer zoekzone voor bedrijventerrein

De stad Izegem laat de zoekzone voor een nieuw bedrijventerrein op de Mol schrappen omdat de inrichting daar een belemmering zou vormen voor de latere inname van de zone voor het ondergronds tracé van Ventilus. En zo zal de buurt een zucht van opluchting slaken, zo lost het ene heikele dossier dus het andere op.

De provincie West-Vlaanderen maakt een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan op om nieuwe locaties voor bedrijventerreinen in de regio te vinden. Een van de voorlopige zoekzones bevond zich op de wijk De Mol in Izegem. Omdat het nog maar om ‘zoekzones’ ging, waren er nog geen definitieve knopen doorgehakt. Maar nu al is zeker dat er zich straks geen nieuwe bedrijven gaan vestigen langs de E403.

Schepen Caroline Maertens: “De stad formuleerde van meet af aan heel duidelijke voorwaarden voor deze zoekzone. Zo moest er een grote groenbuffer komen tussen de bedrijven en de woningen in de omgeving. Bijkomend mocht de verkeersafwikkeling niet gebeuren via de Molstraat of andere lokale wegen, maar door een verbinding onder de snelweg die de bedrijven ontsluit langs de kant van Roeselare”

Zone blijft landbouwgebied

De aanleg van een ontsluiting onder de E403 blijkt echter moeilijk te realiseren met het oog op de aanleg van de ondergrondse kabelverbinding Ventilus op die locatie. “Voorlopig voorziet het GRUP Ventilus in een opstijgpunt en ondergronds tracé aan de westkant van de zoekzone. Bij de aanleg daarvan is een vrije zone van 77 meter breed vereist. We willen die ruimte dan ook vrijwaren voor een mogelijke passage van Ventilus. In combinatie met de eerder gestelde voorwaarden is een rendabele exploitatie van een bedrijventerrein op de Mol niet meer mogelijk en zal de zoekzone bijgevolg dus ook geschrapt worden. De betreffende zone blijft zo landbouwgebied”, besluit schepen Caroline Maertens.