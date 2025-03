Komst van Poker France Belgique zorgt voor onrust in de Kortrijkstraat in Wevelgem: “Parkeerdruk is grootste probleem”

Poker France Belgique opende een nieuwe vestiging langs de drukke Kortrijkstraat in Wevelgem en het groot aantal bezoekers naar de pokerroom zorgt in de buurt voor nogal wat overlast. De locatie bevindt zich naast Trappen Verschaeve, waar zich vroeger het Aziatisch restaurant Le Yes bevond. Heidi Craeynest (N-VA) woont in de buurt en kwam tussen tijdens de gemeenteraad.

“Kaartje leggen, (maar vooral) niemand zeggen”, begon ze haar tussenkomst. “Wat begon als een plotse parkeerchaos in de Kortrijkstraat, bleek al snel meer dan een druk Valentijnsweekend. Op 15 en 16 februari werd duidelijk dat een voormalig handelspand zonder enige aankondiging was omgevormd tot een pokerhal. Tientallen Franse wagens vulden de straat, waardoor buurtbewoners honderden meters verder moesten parkeren.”

De oorzaak is volgens Heidi Craeynest Poker France Belgique, een pokersalon dat tot voor kort nabij Charleroi gevestigd was en op Facebook 10.000 volgers telt. “Het opende recent zijn deuren in Wevelgem en sindsdien wordt er bijna dagelijks gepokerd. Voorlopig is dit etablissement nog niet algemeen bekend, maar zodra dat verandert, dreigt het een aantrekkingspool te worden voor gokverslaafden en mensen met financiële problemen.”

Overlast

“N-VA verzet zich tegen gokken en de normalisering ervan in onze gemeente. Een pokerhal zonder controle kan een magneet worden voor kwetsbare mensen die al in de problemen zitten. Daarnaast zorgt deze zaak voor concrete overlast: parkeerdruk, geluidshinder door rokende klanten en verstoring van de buurt. Niemand binnen de lokale overheid was op de hoogte. Pas na klachten werd onze algemeen directeur geïnformeerd, die vervolgens het schepencollege en de politie op de hoogte bracht.”

“De vraag is: kan dit zomaar? Kan de gemeente voorwaarden opleggen of ingrijpen? Ons retributiereglement voorziet momenteel geen bepalingen voor pokerzalen. Worden er op korte termijn aanpassingen gedaan om de maatschappelijke overlast in te perken en een potentiële wildgroei aan pokerzalen te voorkomen, en zo ja welke dan wel?”, zegt Craeynest

De pokerroom bevindt zich vlakbij de rotonde aan de op- en afrit van de E403 en is vanuit bijvoorbeeld Moeskroen of Rijsel vlot bereikbaar. “We staan daar niet op te wachten”, aldus burgemeester Jan Seynhaeve (cd&v 8560) over de komst van een pokertoom. “Eind januari werd bij de gemeente een aanvraag ingediend bij de Dienst Burgerzaken. Overlast is altijd een vervelend punt. Als het te veel wordt, doet men er goed aan te bellen naar de politie. Het sluitingsuur geldt voor deze locatie. De politie is na een klacht al eens ter plaatse geweest en al bij al viel het mee. De uitbater bleek in orde te zijn met de kansspelwetgeving. Het is niet de bedoeling dat er een wildgroei aan pokerzaken komt.”