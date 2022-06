Komiteit Derde Leeftijd in Moen bestaat halve eeuw

Met een muzikaal optreden in Hert en Ziel werd het 50-jarig bestaan gevierd van het Komiteit Derde Leeftijd in Moen. Vaste waarde is er Roger Desmet die er al van bij het begin bij was.

Er was voor het eerst sprake van het Komiteit Derde Leeftijd in februari 1972 toen de oprichting ervan op de agenda stond van het C.O.O., het huidige OCMW. De oprichting werd eenparig goedgekeurd door zowel C.O.O. als de gemeenteraad.

“Een maand later werd al de eerste bijeenkomst georganiseerd met de voorzitters van de diverse bonden, ook de vrouwenbonden. Het resulteerde in ons eerste bestuur met als voorzitter Georges Arie en bestuursleden Anna Bleuze, Gerard Breda, Jerome Delanghe en ikzelf”, vertelt Roger Desmet die na het overlijden van de secretaris de functie op zich nam.

Jaarlijks hadden ze drie grote activiteiten.

“Dit was het Meifeest in de gemeentelijke jongensschool van Moen, in juni de busuitstap en in november ‘de week van de senioren’ in zaal Tap.”

Reizen

Vooral de reizen waren volgens Roger Desmet memorabel. “We trokken er toen met een zevental autobussen op uit. Door de jaren heen dienden we over te schakelen op halve dagreizen en nu worden de reizen niet meer georganiseerd.”

Zijn de reizen dan wel afgeschaft, toch blijft het Komiteit nog altijd actief. Het huidige bestuur bestaat uit voorzitter Roger Desmet, penningmeester Marleen Soens en bestuursleden Christine Desmet, Rita Vandenbulcke, Eric Lanneau en Magda Sintobin.

“Jaarlijks organiseren we nog altijd drie activiteiten, in april, juni en september. In de wintermaanden organiseren we geen activiteiten.”

“Dat we dit alles kunnen doen is mede te danken aan vele mensen die in die 50 jaar op een of andere manier meewerkten. Namen zal ik niet noemen, uit vrees iemand te vergeten en dit zou spijtig zijn”, besluit Roger Desmet. (GJZ)