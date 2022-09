Komend weekend tweede editie van West Quarter Festival

Westerkwartier Op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 september vormt de wijk Westerkwartier opnieuw het decor voor de tweede editie van het West Quarter Festival, een organisatie van de Muzikale Vriendenkring Melody Makers.

“Het weekend wordt geopend met een optreden van de bigband van the Royal Band of the Belgian Navy, onder leiding van kapelmeester Bjorn Verschoore”, vertelt voorzitter Jean-Pierre Severens. “Op zaterdag is er een second line parade door de straten van de wijk met muziek van Honky Tonk Brassband en showkorps WIK. Na de parade zijn er verschillende optredens op het podium op het Gerechtsplein. Zaterdagavond wordt afgesloten met Nils Conrad and his Amazing Jazzband.”

Op zondag wordt er gestart met Marcel Backaert aan de piano, gevolgd door Nomad Swing en The Cave, om af te sluiten met de Dixieland Stageband (met special guest Bjorn Verschoore op bariton en bas sax). Voor de kinderen wordt doorlopend kinderanimatie, springkasteel en kindergrime voorzien. (JR)

De toegang is gratis. Het volledige programma kan je nalezen op www.wqf.be.