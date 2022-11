Komend weekend 38e Oldtimerbeurs in Roeselaarse Fabriekspand

Op zaterdag 5 en zondag 6 november gaat in het Fabriekspand de oldtimerbeurs en -show door. Voor de 38e keer georganiseerd door de Roeselaarse oldtimervereniging Veteraanmotoren Houtland vzw. De beurs wordt opent op zaterdag om 9u.

Het centraal showthema is dit jaar “De jaren dertig”. Er zullen motoren te zien zijn uit het interbellum. Een van de topstukken is een uiterst zeldzame racemotor uit 1938 van het voormalig befaamde Belgisch motormerk FN. Van dit type zijn er slecht 2 stuks wereldwijd bewaard gebleven. Zondagnamiddag om 16u00 wordt de verkiezing “de meest gewaardeerde showmotor” plechtig afgesloten met de bekendmaking van de winnaars. Er wordt een ongezien aantal complete motoren te koop aangeboden. Voorts een gevarieerd aanbod aan onderdelen, accessoires en gereedschappen.

Naast dit alles is er ook een bar met een uitgebreid aanbod aan koude- en warme dranken en belegde broodjes, huisgemaakte seizoensoep en de vermaarde ‘Houtland-picon’ verzorgen de innerlijke mens.

De oldtimerbeurs gaat door in evenementenhal Fabriekspand in de Veldstraat 59 in Roeselare. De deuren zijn open op zaterdag van 9.00 tot 18.00 en de zondag om 9.00 tot 17.00. De inkomen bedraagt zes euro en is gratis voor vrouwen en voor kinderen onder de 12 jaar.