Komen-Waasten opent vijfde informaticapunt en is daarmee koploper in Wallonië

Met de opening van een 5de EPN punt, een Publiek Informatica Punt, knalt Komen-Waasten zich naar de nationale top. Geen enkele andere Waalse gemeente scoort zo goed op gebied van digitale integratie. “We zetten alles op alles om de digitale breuk zo klein mogelijk te houden”, glundert burgemeester Alice Leeuwerck.

De wereld wordt digitaal en die vooruitgang kent nagenoeg geen vertraging. Van administratieve taken tot het reserveren van tickets voor de bioscoop? Het internet is in zowat alle facetten van het leven een belangrijke rol gaan spelen. “Maar helaas hinkt Wallonië nog altijd wat achter op Vlaanderen. Waar Vlaanderen volop de kaart van het digitale heeft getrokken, hebben we tot op heden nog maar 166 plaatsen waar mensen terecht kunnen voor toegang tot het internet en digitale hulp.” Eric Blanchart, die voor Wallonië het EPN project overziet, merkt wel dat er een evolutie is. “Binnenkort openen nog 60 EPN punten in Wallonië. EPN punten bieden een resem aan gratis diensten aan voor mensen die geen kaas hebben gegeten van het internet. Er zijn computers, er is internettoegang en in heel wat gevallen zijn er ook vrijwilligers die kunnen helpen waar nodig. Komen-Waasten mag in dit geval erg trots zijn want ze hebben een ware pioniersrol gespeeld. Al in 2005 had men hier begrepen dat de komst van het internet niet meer te stoppen was en werd een eerste EPN geopend. Al in de eerste weken kon men hier op 4 verschillende plaatsen terecht. Vandaag is daar een 5de bij gekomen, waarmee ze in verhouding bij de Waalse koplopers behoren.”

In een volledig vernieuwd lokaal in de Beauchampstraat, stelde het gemeentebestuur niet minder dan 12 computers, tabletten en een touchscreen ter beschikking. Er werd eveneens gedacht aan een kopieermachine die gebruikt kan worden. “Onze mensen hebben maandenlang keihard gewerkt aan de inrichting van dit nieuwe lokaal”, vult de burgemeester nog aan. “In Komen-Waasten willen we niet dat onze inwoners slachtoffer worden van de digitale uitsluiting, een moderne term die verstrekkende gevolgen kan hebben. Samen met de computerlessen die worden aangeboden, kan iedereen volop van alle aspecten van het leven blijven genieten.”