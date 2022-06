Komen-Waasten opent rookvrij park

2 jaar, 350.000 kubieke meter aarde en meer dan 30 miljoen euro later brak voor Komen-Waasten een belangrijk moment aan. Het nieuwe Parc des Prés de la Lys opende de deuren, meteen het grootste van zijn soort in de gemeente.

Ecologie, economie en verkeersveiligheid. Het gigantische project, waarvoor 2 jaar geleden de eerste spade in de grond werd gestoken, slaagde erin 3 belangrijke onderwerpen te gaan combineren. Onder grote belangstelling en in aanwezigheid van minister Philippe Henry, kon een trots burgemeester Alice Leeuwerck het huzarenstukje inhuldigen. De realisatie van het project zorgde er meer dan eens voor dat het tot pittige discussies kwam tijdens de gemeenteraad, discussies die smolten als sneeuw voor de zon.

“Na de Eerste Wereldoorlog moest Komen compleet worden heropgebouwd en moest het zichzelf opnieuw gaan uitvinden. Dit is precies wat we ook vandaag hebben gedaan, heruitvinden en evolueren”, klonk het tijdens haar toespraak. “Niet alleen hebben we hier een groene long weten te creëren, door het uitgraven van de Leie kunnen ook grotere binnenschepen van deze gouden stroom gebruik maken. Dergelijk vrachtvervoer is cruciaal voor het verminderen van de druk op ons wegennet. Ook aan de verkeersveiligheid werd gedacht want dankzij de nieuw aangelegde toegangsweg wordt het vrachtverkeer uit het centrum gehaald.”

Fietsring

Met de komst van het park en de nieuwe verbindingsassen, kreeg Komen-Waasten meteen ook haar eerste ring. “Dan spreken we natuurlijk niet over een ring zoals die rond Brussel draait, maar een fietsring”, lachte zonechef Dauchy. “Het laatste stukje van de puzzel is hiermee compleet. Wie zich met de fiets verplaatst kan rond Komen rijden door gebruik te maken van trage wegen, waar auto’s en vrachtwagens geen plaats hebben. We kijken natuurlijk ook in de richting van onze Franse buren en hopen dat we in de toekomst die fietsring ook tot over de grens kunnen trekken.”

Het nieuwe gemeentepark combineert niet alleen patrimonium met de natuur, het is meteen ook de nieuwste plaats van het project “Générations sans tabac”. Roken is er op de volledige site niet toegelaten.

Tijdens de toespraak van de minister benadrukte hij het belang van het vrachtvervoer over de Leie en de belangrijke stap die met het verdiepen ervan werd gezet. “Toch is het verhaal nog niet ten einde”, klonk het. “In Komen-Waasten kunnen grotere binnenschepen nu wel gebruik maken van de Leie, bij onze Franse en Vlaamse buren is dat nog niet het geval. We hopen dan ook dat ook zij hier snel werk van zullen maken.”