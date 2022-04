Komen-Waasten lanceert platform voor vrijwilligers

Vrijwilligers en verenigingen samenbrengen met een simpele muisklik. Het is de uitdaging die het gemeentebestuur van Komen-Waasten aanging. Met de lancering van het platform ‘Vrijwilligers’ voegen ze meteen de daad bij het woord.

Een website, vergelijkbaar met het exemplaar van de VDAB maar dan voor verenigingen en vrijwilligers. Het project ‘Vrijwilligers’ is net dat: een zoekmachine voor iedereen die zich sociaal wil gaan inzetten. “Samen met onze dienst Sociale Cohesie merkten we systematisch 2 zaken op. Ten eerste waren heel wat verenigingen op zoek naar vrijwilligers, al dan niet tijdelijk om hun werking te verstevigen. Vervolgens waren heel wat Komenaars bereid zich in te zetten voor hun gemeente maar hadden ze er geen flauw idee van hoe ze eraan moesten beginnen.”

Sociale vezels

Burgemeester Alice Leeuwerck besloot niet langer achter de feiten aan te lopen en zette alle betrokken diensten aan het werk. “Op de website van de gemeente werd een zoekmachine geïnstalleerd waar verenigingen zich kunnen aanmelden”, klinkt het. “Ze laten weten wie of wat ze nodig hebben en voor welke periode. Heel wat mensen denken dat vrijwilligers bijna permanent actief zijn in de verenigingen maar dat klopt niet. Soms is het gewoon even bijspringen tijdens een evenement zonder meer. Komenaars kunnen dan via de website contact opnemen met de vereniging en zo elkaar gaan helpen. Let wel: de vrijwilligers moeten die stap zelf zetten. Wij kunnen en mogen dat niet, omdat we de GDPR wetgeving moeten respecteren.”

Met het nieuwe platform wordt meteen ook duidelijk dat de sociale vezels van Komen bij heel wat inwoners terug te vinden zijn. “Tijdens de coronapandemie riepen we op om mondmaskers te naaien”, sluit de burgemeester af. “Niet minder dan 135 mensen lieten ons weten dat ze zouden gaan deelnemen. Dat is typerend voor Komenaars: elkaar helpen wanneer de nood het hoogst is. We hopen dan ook dat ons platform dit sociale karakter van de grensgemeente een boost zal geven.”