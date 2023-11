Komen-Waasten geeft vrijdagavond startschot van kerstfeestelijkheden

Vrijdagavond wordt in Komen-Waasten het startschot gegeven van de kerstfeestelijkheden.

In bijzijn van Sinterklaas zal op de Sint-Annaplaats de enorme kerstboom voor het eerst van licht worden voorzien. Het feestelijke gebeuren wordt omringd door zang en muziek, dankzij een samenwerking tussen verschillende lokale verenigingen en Inner Wheel.

En niet alleen het centrum van Komen-Waasten wordt ondergedompeld in de kerstsfeer. In alle deelgemeenten werd decoratie opgetrokken. Van het atelier van de kerstelfen tot het huis van de Kerstman? Allen zijn ze van de partij. Heel even werd gevreesd dat het startsignaal dit jaar zonder veel franjes zou moeten worden uitgevoerd, ten gevolge van de energieprijzen. De keuze van de gemeente om te investeren in LED-verlichting heeft de situatie kunnen redden.